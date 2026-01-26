Foro Penal confirma más de 260 excarcelaciones de presos políticos desde el anuncio del régimen venezolano el pasado 8 de enero

Foro Penal confirmó este lunes que un total de 266 presos políticos han sido excarcelados tras el anuncio del régimen venezolano el pasado 8 de enero de Múltiples liberaciones en medio de la presión estadounidense.

La organización aseguró que, según sus informes, un total de 266 presos políticos fueron liberados hasta este lunes 26 de enero.

“ 266 excarcelaciones de presos políticos verificadas por el @ForoPenal desde el 8 de enero de 2026. Estamos verificando otras del día de ayer. Seguimos ”, anunció en sus redes sociales la ONG.

Entre los nuevos liberados se encuentran Carla Da Silva y Kennedy Tejeda. Al menos 80 presos políticos fueron liberados este domingo 25 de enero, según anunció Foro Penal.

La líder democrática de Venezuela y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, celebró las excarcelaciones y el reencuentro con sus familias.

A través de sus redes sociales, Machado aseguró que Venezuela es “generosa” y “resiliente”.

“ ¡Nuestros héroes regresan a casa y son recibidos por su gente! Tienen todo el respeto y el amor que se han ganado con sacrificios inmensos y un coraje admirable. Venezuela es así, generosa, resiliente y valiente; decidida a lograr lo que quiere: vivir en Libertad y con nuestros hijos en casa ”, dijo la líder democrática.

Pese a que más de 260 presos políticos han sido liberados en Venezuela, las organizaciones como Foro Penal han exigido la excarcelación total de los prisioneros. Además, han solicitado que sean excarcelados sin restricciones ni mediadas cautelares.