Lunes, 02 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán advirtió que responderá con contundencia si los países europeos ponen a disposición de sus aliados sus bases militares para atacarlo

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Kazem Gharibabadi | Foto AFP
Kazem Gharibabadi, viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, aseguró que “ahora nos estamos defendiendo. Todavía no hemos pasado a la agresión”.

El medio RT, anteriormente conocido como Russia Today, realizó una entrevista con Kazem Gharibabadi, viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Gharibabadi aseguró que “esto no es entre Irán y los países europeos. Esto no es una guerra entre Irán y el Reino Unido”.

“Nuestra recomendación para ellos es que no se involucre en esta guerra. Si proporcionan sus instalaciones y sus bases, significa que están compartiendo esta agresión contra la República Islámica de Irán. Y nuestra respuesta será contundente”, aseveró Gharibabadi.

Esto en contexto de que el ejército de Israel en conjunto con Estados Unidos ejecutase una operación militar el pasado sábado contra el régimen de Irán, acción que termino en la muerte del líder supremo, Alí Jamenei.

Gharibabadi, reveló que después de esta acción “la prioridad para la República Islámica de Irán, y (para) nuestra nación, es defender el país de manera decisiva, estamos en una guerra”.

Asimismo, dijo que por el momento “nos estamos enfocando es solo defender el país, como dijo el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional: ahora nos estamos defendiendo. Todavía no hemos pasado a la agresión”.

Recalcó también que el régimen de Irán no es la primera vez que “se enfrenta a una agresión o a este tipo de crisis. Soportamos ocho años de guerra impuesta con el régimen de Saddam”.

En sus declaraciones se refirió a las bajas del régimen y aseguró que “el sistema está en condiciones de reemplazarlos. Irán es una comunidad muy grande”.

Por otro lado, El Comando Central de Estados Unidos informó este lunes que el régimen de irán continúa lanzando misiles balísticos y atacando “posiciones militares y civiles en toda la región”.

“Irán continúa lanzando misiles balísticos maliciosamente, atacando indiscriminadamente posiciones militares y civiles en toda la región”, indicaron. “Las fuerzas de Estados Unidos siguen trabajando para eliminar esta amenaza. Como ha dicho el presidente, nuestra determinación nunca ha sido más firme”, concluyeron.

