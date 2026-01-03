NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Sargento que huyó tras la incursión de EE.UU. en Fuerte Tiuna: "Once helicópteros aterrizaron y las grandes unidades fueron atacadas"

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque en La Carlota - Foto Juan Barreto - AFP
El video del testimonio ha sido de los más virales de este sábado.

En un video divulgado en redes sociales, un hombre que se identificó como Sargento Mayor de la FANB, vestido de jeans y camisa negra, explicaba la madrugada de este sábado a los vecinos de Fuerte Tiuna cómo se vivió el ataque de Estados Unidos dentro del recinto militar.

Esa especie de ciudad blindada fue usada por Nicolás Maduro para fijar su residencia, pensando que estaría más seguro, pero quedó demostrado la madrugada de este 3 de enero que no era así.

Una incursión militar de Estados Unidos sorprendió con explosiones en cuatro puntos básicos: Fuerte Tiuna, Higuerote, La Guaira y La Carlota.

Todas ellas desembocaron en la extracción del dictador y de su esposa, la "primera combatiente", Cilia Flores.

Pero la pregunta que se hizo el funcionario delante de sus vecinos, en medio de la conmoción del momento, es la que se hacen muchos venezolanos: Cómo no se pudo detectar la llegada de los aviones estadounidenses?.

Su preocupación, aparentemente genuina, es más que elocuente:

"Vengo de Fuerte Tiuna, soy sargento mayor de segunda,
venimos caminando... 11 helicópteros aterrizaron en Fuerte Tiuna... el que pudo salvarse y el que no, lastimosamente allá quedó...".

Insistía en decirle a las personas que la preocupación debía ser de todos porque "todos somos venezolanos... yo les aconsejo el que pueda salir por su propios medios... el que no manténgase en su casa, aquí no van a hacer nada, duró una hora. Las gandes unidades de Fuerte Tiuna fueron atacadas, las casas presidenciales todas, 11 helicópteros... cómo llegaron aquí... uno no sabe quién es quién oyó".

Tanto Cilia como Maduro están en Estados Unidos, donde serán juzgados como lo fueron los dos sobrinos de Cilia, conocidos como los "narcosobrinos", años atrás.

