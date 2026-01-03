Delcy Rodríguez asegura que desconocen el paradero de Maduro y Cilia Flores y exige fe de vida

La vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez, ha sido la segunda alta funcionaria que se pronuncia tras el asalto de Estados Unidos a Venezuela- luego del ministro Padrino López-, y confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, están desaparecidos.

Minutos antes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que lo ayudó a gobernar con mano dura, ha sido capturado y sacado de Venezuela.

Desde las 2 de la madrugada de este sábado, varias locaciones militares de Venezuela fueron atacadas por Estados Unidos en lo que podría ser la operación de extracción de Maduro.

Ante esto, Delcy Rodríguez, que también es ministra de Petróleo, aseguró en una llamada telefónica a VTV:

"La cuna de nuestro padre Libertador, la capital, Caracas, fue atacada, la capital, ciudad que vio nacer al Libertador de la patria grande, que vio nacer al hombre más grande de nuestro continente, ha sido vulnerada, ha sido atacada y agredida".

"Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump, prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama".

Además aseguró que Maduro "ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos podía presentarse".

Por ello, "lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue activado en la calle, activado en milicia, activado todos los planes, ha dado órdenes muy claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que en perfecta fusión militar, popular, y policial. Se activaran todos los planes de defensa integral de la nación y quedan así activados con el decreto que fue suscrito por el presidente Nicolás Maduro decretando la la conmoción internacional".

Exigió "el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios militares que se convierten en mártires de nuestra patria y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos, civiles, en las distintas puntos de los ataques tanto en la ciudad capital como en los estados Aragua, en los estados de la Guaira".