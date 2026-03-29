"Se busca asfixiar a los sacerdotes": así es como el régimen nicaragüense restringe la celebración de Semana Santa en el país

La Semana Santa en Nicaragua transcurre este año bajo un estricto control del régimen que ha convertido las celebraciones religiosas en actos de resistencia silenciosa. Según el informe "Nicaragua, una iglesia perseguida", el régimen sandinista ha prohibido 27.274 procesiones y actos de piedad popular desde 2019, incluyendo 5.726 durante la Cuaresma de 2025.

Marta Patricia Molina, activista y defensora de derechos humanos, confirmó en La Tarde de NTN24 que las restricciones contra la Iglesia Católica continúan con una nueva modalidad: "La policía está pidiendo a algunos sacerdotes que pasen previamente un plan de todas las actividades que van a desarrollarse para esta época de cuaresma y la Semana Mayor". Además, tras cada celebración, los religiosos deben informar "cuántas personas llegaron, de dónde provenían, quiénes eran, cuál era el objetivo de cada una de esas personas".

Las celebraciones del Domingo de Ramos se realizaron exclusivamente dentro de los templos y bajo vigilancia policial. "Esto lógicamente carga de trabajo al sacerdote, que ya no solamente tiene que estar enfocado en la buena realización de la actividad, sino que tiene que estar informando", señaló Molina.

El destierro de religiosos agrava la situación. Más de 300 sacerdotes, monjas, seminaristas y diáconos han sido expulsados del país, según datos actualizados. "Hay cuatro diócesis que no van a tener misa crismal", indicó la activista, debido a que tres obispos están exiliados y no tienen autorización para asistir a sus cleros.

La presión psicológica sobre los sacerdotes incluye tácticas de intimidación encubiertas. "La policía llega una o dos veces por semana a exigirle a los curas que se tomen fotos con ellos de una manera muy cortés, que ellos tienen que salir sonriendo y como que son grandes amigos con los policías", denunció Molina. También los obligan a firmar cartas elaboradas por las autoridades donde indican que "la relación entre la policía y la iglesia es excelente".

Las comunidades rurales son las más afectadas por la falta de sacerdotes. La diócesis de Matagalpa opera "al 30 por ciento de su capacidad", mientras cuatro diócesis enfrentan prohibición de ordenar nuevos diáconos y sacerdotes, impidiendo el relevo generacional. "Quien sufre y quien se queda sin sus sacramentos, sin sus confesiones, sin asistir a la eucaristía, son los laicos", afirmó la defensora.

Rosario Murillo, vicepresidenta nicaragüense, ha promovido más de 60.000 actividades controladas por alcaldías sandinistas como alternativa a las celebraciones católicas tradicionales. Molina advirtió que aunque el régimen mantiene un perfil bajo internacionalmente, "las acciones que ellos están tomando son en contra de la Iglesia Católica" como venganza a presiones externas.