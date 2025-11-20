NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Donald Trump comparten imágenes pasándose un balón de cabecita y jugando fútbol alrededor del escritorio de la Oficina Oval

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo y Donald Trump en la Casa Blanca - Foto EFE
Cristiano Ronaldo y Donald Trump en la Casa Blanca - Foto EFE
Cristiano se ha convertido en la cara del fútbol saudí desde su llegada al Al Nassr en 2023 con un contrato de 200 millones de dólares al año.

Tras la visita del astro portugués Cristiano Ronaldo al presidente Donald Trump en la Casa Blanca, se hicieron viral varias imágenes ficticias de ambos lanzándose un balón en la Oficina Oval.

Ambas personalidades compartieron el video que fue hecho con ayuda de alguna aplicación que recreó la escena de un juego de fútbol.

Ronaldo estuvo esta semana la Casa Blanca. Su visita se coincidió con una reunión que sostuvo el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, con el presidente de Estados Unidos.

“Mi hijo es un gran fan de Ronaldo”, dijo Trump, entre risas, en su discurso a los comensales en una cena que tuvo lugar el martes en la que estuvo Ronaldo.

“Y Barron pudo conocerlo, y creo que ahora respeta un poco más a su padre, solo por el hecho de que se lo presenté”, mencionó.

o

Pese a que se desconocen los detalles exactos de la reunión entre ambos, algunos medios apuntan a que está relacionada con que Ronaldo se haya posicionado como la cara del fútbol saudí.

Según algunos medios como CNN y AP, el líder republicano fue quien invitó al ‘Bicho’ a la Casa Blanca.

Cristiano se ha convertido en la cara del fútbol saudí desde su llegada al Al Nassr en 2023 con un contrato de 200 millones de dólares al año.

El portugués, de 40 años, firmó este año una extensión de dos años de su contrato, que es en gran medida propiedad del fondo del príncipe heredero.

La reunión se da luego de la entrevista con Piers Morgan en la que Ronaldo admitió querer sentarse a hablar con el jefe de Estado.

En diálogo con el periodista británico, CR7 afirmó que “si el mundo está en paz, es nuestro objetivo”. “Él (Trump) es una de las personas que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo”.

Por otra parte, en su visita a la Casa Blanca, el príncipe heredero le prometió a Trump inversiones por valor de 1 billón de dólares a Estados Unidos.

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Donald Trump

Casa Blanca

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál podría ser el impacto de que sean revelados los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Marcha de la ‘Generación Z’ - Foto EFE
México

Analista explica los riesgos que conlleva la movilización de la Generación Z en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Más de Entretenimiento

Ver más
Foto referencia | Canva
Inteligencia Artificial

Revuelo en el mundo de la música: artista country hecho con IA se posiciona en la cima de listado Billboard

Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ agredió a reconocida influencer en medio de un reality
Influencer

Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ agredió a reconocida influencer en medio de un reality y fue expulsada de la competencia

Giovanny Ayala y su hijo Miguel Ayala - Captura Instagram (@miguelayala_oficial)
Colombia

“Estamos atravesando una situación extremadamente difícil”: cantante de música popular Giovanny Ayala se pronunció tras secuestro de su hijo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto referencia | Canva
Inteligencia Artificial

Revuelo en el mundo de la música: artista country hecho con IA se posiciona en la cima de listado Billboard

César Torres y Neyser Villarreal | Foto: EFE
Millonarios

Entrenador de la selección Colombia Sub-20 salió en defensa de Neyser Villarreal por su ausencia en Millonarios: “no es un chico rebelde”

Portaaviones USS Gerald Ford entra al Caribe
Despliegue militar

El grupo de ataque del imponente portaviones Gerald R. Ford ingresa al mar Caribe para sumarse a la operación Lanza del Sur

Selección Colombia | Foto: EFE
Selección Colombia

Inspirada en el libro ‘Cien años de soledad’: así luce la camiseta que usará la selección Colombia para el Mundial de 2026

Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Debe someterse al respeto mutuo y al derecho internacional": presidente del Consejo Europeo sobre despliegue contra el narcotráfico en el Caribe

ICE | Foto: AFP
Migrantes Estados Unidos

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Discoteca Jet Set | Foto: AFP
República Dominicana

Ministerio Público de República Dominicana pide juicio contra dueños de discoteca que colapsó en abril pasado y dejó 236 muertos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre