Cristiano Ronaldo y Donald Trump comparten imágenes pasándose un balón de cabecita y jugando fútbol alrededor del escritorio de la Oficina Oval

Tras la visita del astro portugués Cristiano Ronaldo al presidente Donald Trump en la Casa Blanca, se hicieron viral varias imágenes ficticias de ambos lanzándose un balón en la Oficina Oval.

Ambas personalidades compartieron el video que fue hecho con ayuda de alguna aplicación que recreó la escena de un juego de fútbol.

Ronaldo estuvo esta semana la Casa Blanca. Su visita se coincidió con una reunión que sostuvo el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, con el presidente de Estados Unidos.

“Mi hijo es un gran fan de Ronaldo”, dijo Trump, entre risas, en su discurso a los comensales en una cena que tuvo lugar el martes en la que estuvo Ronaldo.

“Y Barron pudo conocerlo, y creo que ahora respeta un poco más a su padre, solo por el hecho de que se lo presenté”, mencionó.

Pese a que se desconocen los detalles exactos de la reunión entre ambos, algunos medios apuntan a que está relacionada con que Ronaldo se haya posicionado como la cara del fútbol saudí.

Según algunos medios como CNN y AP, el líder republicano fue quien invitó al ‘Bicho’ a la Casa Blanca.

Cristiano se ha convertido en la cara del fútbol saudí desde su llegada al Al Nassr en 2023 con un contrato de 200 millones de dólares al año.

El portugués, de 40 años, firmó este año una extensión de dos años de su contrato, que es en gran medida propiedad del fondo del príncipe heredero.

La reunión se da luego de la entrevista con Piers Morgan en la que Ronaldo admitió querer sentarse a hablar con el jefe de Estado.

En diálogo con el periodista británico, CR7 afirmó que “si el mundo está en paz, es nuestro objetivo”. “Él (Trump) es una de las personas que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo”.

Por otra parte, en su visita a la Casa Blanca, el príncipe heredero le prometió a Trump inversiones por valor de 1 billón de dólares a Estados Unidos.