Se canceló la reunión prevista entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Colombia

Este jueves se dio a conocer que, por motivos de seguridad, se canceló la reunión que tenían prevista el presidente de Colombia, Gustavo Petro y la líder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

"Todo está cancelado", dijo una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano a la AFP. Esta iba a ser la primera visita al exterior de la nueva encargada de la dictadura.

Petro y Rodríguez tenían planeado reunirse este viernes 13 de marzo en Cúcuta, pero ahora que se conoció su suspensión, no se sabe cuándo se hará el encuentro entre ambos.

Rodríguez asumió el poder del régimen en enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas de Estados Unidos y trasladado a Estados Unidos para ser juzgado.

Desde entonces, Delcy Rodríguez ha implementado una serie de medidas bajo la presión de la administración Trump.

La reunión iba a marcar un deshielo en las relaciones entre los dos vecinos sudamericanos.