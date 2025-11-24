NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Gustavo Petro

“Hay una cercanía del presidente con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”: Marta Lucía Ramírez

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia, conversó sobre el escándalo por infiltraciones de ‘Calarcá’.

Hay polémica en Colombia por la presunta infiltración de los grupos criminales de las disidencias de las FARC en organismos de inteligencia.

La investigación, dada a conocer por Noticias Caracol, detalla la implicación de figuras de alto nivel como el general en retiro Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Para hablar sobre este tema, Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia, conversó con El Informativo de NTN24.

Ramírez señaló que “esto que ha salido es absolutamente aterrador y muy preocupante porque acá vemos que es la seguridad del Estado colombiano la que está en peligro”.

o

“Es un caso que está lleno de irregularidades. Pero, en primer lugar, cómo así que el presidente de la República no sabia nada cuando él sabía perfectamente que al general lo sacó el gobierno anterior”, añadió.

La exvicepresidenta afirmó durante la entrevista que “lo que estamos viendo es que hay una vinculación y una cercanía del presidente y su circulo más cercano con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”.

“Esto nos muestra es que al que de verdad le genera unos vínculos bastante preocupantes con el paramilitarismo es a Gustavo Petro”, sentenció.

E hizo un llamado en el que aseguró que “todo esto nos tiene que poner alerta sobre la penetración del narcotráfico en América Latina, poner en alerta a todos los gobiernos”.

“Colombia no puede desandar todo lo que habíamos avanzado en los últimos 30 años por cuenta de la negligencia o de los intereses que hay en este grupo cerca al presidente que no sabemos realmente qué tanto de verdad desconoce”, puntualizó.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Gobierno de Colombia

Marta Lucía Ramírez

Disidencias de las FARC

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Venezuela antes era un Estado fallido, ahora es un santuario de terrorismo": general en retiro sobre designación del Cartel de los Soles por parte de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Recibirá el Cartel de los Soles el mismo trato que Estados Unidos le dio a Al Qaeda o ISIS?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

Marisol Ramos, hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, privada de libertad por el régimen de Maduro
Presos políticos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Activista venezolana, Sairam Rivas | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Las mujeres ahora están siendo detenidas por ser familiar de un preso político”: activista venezolana Sairam Rivas

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello (EFE)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Lo que queremos los demócratas del mundo es que se vaya Maduro y que caiga la dictadura": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA

Foto del portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Cartel de Los Soles

"EE. UU. no mueve un portaviones como el Gerald Ford para hablar sobre algo”: exoficial de inteligencia advierte que está listo para un "ataque sin precedentes"

Más de Actualidad

Ver más
USS Iwo Jima de la Armada de EE. UU. (EFE)
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur de Estados Unidos publicó impresionante "ejercicio de tiro real" desde el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima en medio de despliegue en el Caribe

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

El presidente Petro comparó su inclusión en la lista Clinton con lo que llamó el "robo de Panamá" y responsabilizó por la decisión al secretario Rubio

Incendio en Hermosillo, México (EFE)
Sonora

Tragedia en México: al menos 23 muertos por explosión en un supermercado en Hermosillo

Opinión

Ver más
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
USS Iwo Jima de la Armada de EE. UU. (EFE)
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur de Estados Unidos publicó impresionante "ejercicio de tiro real" desde el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima en medio de despliegue en el Caribe

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

El presidente Petro comparó su inclusión en la lista Clinton con lo que llamó el "robo de Panamá" y responsabilizó por la decisión al secretario Rubio

James Rodríguez y Fermín en fecha FIFA del 18 de noviembre de 2025. (AFP)
Mundial 2026

Así quedarían conformados los bombos para el sorteo del Mundial 2026: experto pone a Colombia en el "grupo más complicado posible"

Incendio en Hermosillo, México (EFE)
Sonora

Tragedia en México: al menos 23 muertos por explosión en un supermercado en Hermosillo

Pékerman y Messi en 2006, (EFE)
Lionel Messi

El técnico José Pékerman sacude al fútbol mundial tras revelar asunto del pasado de Lionel Messi

Planeta Tierra - Foto Gregorio Díaz
Planetas

Siete de los nueve límites planetarios han sido sobrepasados, advierte informe

Dolor de cabeza - Foto de referencia Canva
Cerebro

Sedentarismo, estrés y consumo de alcohol: expertos alertan que los ACV están afectando también a los jóvenes colombianos y advierten cómo prevenirlos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre