“Hay una cercanía del presidente con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”: Marta Lucía Ramírez

Hay polémica en Colombia por la presunta infiltración de los grupos criminales de las disidencias de las FARC en organismos de inteligencia.

La investigación, dada a conocer por Noticias Caracol, detalla la implicación de figuras de alto nivel como el general en retiro Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Para hablar sobre este tema, Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia, conversó con El Informativo de NTN24.

Ramírez señaló que “esto que ha salido es absolutamente aterrador y muy preocupante porque acá vemos que es la seguridad del Estado colombiano la que está en peligro”.

“Es un caso que está lleno de irregularidades. Pero, en primer lugar, cómo así que el presidente de la República no sabia nada cuando él sabía perfectamente que al general lo sacó el gobierno anterior”, añadió.

La exvicepresidenta afirmó durante la entrevista que “lo que estamos viendo es que hay una vinculación y una cercanía del presidente y su circulo más cercano con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”.

“Esto nos muestra es que al que de verdad le genera unos vínculos bastante preocupantes con el paramilitarismo es a Gustavo Petro”, sentenció.

E hizo un llamado en el que aseguró que “todo esto nos tiene que poner alerta sobre la penetración del narcotráfico en América Latina, poner en alerta a todos los gobiernos”.

“Colombia no puede desandar todo lo que habíamos avanzado en los últimos 30 años por cuenta de la negligencia o de los intereses que hay en este grupo cerca al presidente que no sabemos realmente qué tanto de verdad desconoce”, puntualizó.