Hillary Clinton solicitó a la Cámara de Representantes que Donald Trump sea llamado a declarar "bajo juramento" en el caso de Epstein

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, afirmó este jueves ante el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el caso de Jeffrey Epstein que el presidente de la nación, Donald Trump, debe ser llamado a declarar.

Clinton pide que el líder republicano sea llamado a declarar "bajo juramento" por sus vínculos con el difunto delincuente sexual condenado.

En una declaración difundida antes de la comparecencia, que se celebra a puerta cerrada, Clinton acusó al panel de tomarle declaración para "desviar la atención" sobre Trump.

Además, Hillary también aseguró que su esposo, el expresidente de la nación, Bill Clinton, no tenía conocimiento de los crímenes de Epstein.

Tras horas de preguntas de los congresistas, que Hillary Clinton calificó de "repetitivas", la veterana política, de 78 años, también respondió a periodistas sobre su confianza en su marido.

"¿Está usted 100% segura de que el expresidente no sabe nada de los crímenes de Jeffrey Epstein?", le preguntó una reportera, a lo que Hillary Clinton respondió: "Sí, lo estoy".

Hillary dijo que no conocía personalmente a Epstein, que no recuerda haberlo visto y que solo conoció circunstancialmente a la compañera y compinche de Epstein, Ghislaine Maxwell, la única persona convicta en ese escándalo internacional.

Bill Clinton comparecerá el viernes, un día después que su esposa, ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos.

Epstein murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado.