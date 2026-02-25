Esqueleto casi completo y bien conservado de uno de los dinosaurios más pequeños del mundo fue hallado en país sudamericano: "es más pequeño que un pollo"

El esqueleto casi completo y bien conservado de uno de los dinosaurios más pequeños conocidos del mundo, llamado Alnashetri cerropoliciensis, fue hallado en un país sudamericano en un descubrimiento que mostró que la región no era solo una "tierra de gigantes".

Hace 95 millones de años, algunos dinosaurios gigantescos vagaban por la Patagonia argentina, entre ellos el temible carnívoro Giganotosaurus, de unas ocho toneladas, y el inmenso herbívoro de cuello largo Argentinosaurus, de unas 70 toneladas.

Sin embargo, el fósil recientemente hallado justamente en esa, que es una de las cuatro regiones estadísticas en que se divide la República Argentina, tiene un tamaño similar al de un cuervo y se estima que cazaba animales pequeños como lagartos, serpientes, mamíferos e invertebrados, según los científicos.

El fósil, conservado con los huesos en la misma posición que tendría en la vida, ofrece información a los expertos sobre los alvarezsaurios, una familia inusual de dinosaurios dentro del grupo llamado terópodos, que abarca a todos los dinosaurios carnívoros.

Este espécimen, apodado 'Alna' por los científicos, fue desenterrado en arenisca en un yacimiento llamado La Buitrera, en la provincia de Río Negro, al norte de la Patagonia, donde se han encontrado muchos fósiles de animales pequeños y medianos del período Cretácico.

Alna era una hembra pequeña que vivía en un entorno desierto y murió después de cumplir cuatro años, por lo que estaba casi completamente desarrollada. Tras su muerte, el cuerpo de Alna quedó rápidamente cubierto por una duna de arena, lo que explica su excelente estado de conservación.

Aparte de las aves, que evolucionaron a partir de pequeños dinosaurios emplumados, Alnashetri es el dinosaurio más diminuto conocido de Sudamérica y rivaliza con los más pequeños descubiertos en el resto del mundo.

"Alnashetri es realmente diminuto. Con un peso de alrededor de 0,7 kilos, es más pequeño que un pollo", dijo el paleontólogo Peter Makovicky, de la Universidad de Minnesota, autor principal de la investigación publicada el miércoles en la revista Nature. "Ni siquiera llegaría a la altura de la rodilla de una persona adulta media", añadió.

Los alvarezsaurios eran predominantemente pequeños, con extremidades delanteras cortas pero poderosas, extremidades traseras largas y gráciles, y cráneos de estructura ligera. Los investigadores sospechan que Alnashetri tenía plumas, calculando en los fósiles de otros alvarezsaurios.

A pesar de algunos rasgos similares a los de las aves, los alvarezsaurios solo estaban lejanamente emparentados con ellas.

Alna habitaba en una zona llamada Kokorkom, que significa "desierto de los huesos" en la lengua del pueblo mapuche.

"Aunque muchos de los habitantes del desierto de Kokorkom eran excavadores, Alnashetri era un animal ligero que se desplazaba por las dunas con sus delgadas patas. Su cuerpo se asemejaba al de un gallo, pero con una larga cola", explicó el paleontólogo y coautor del estudio Sebastián Apesteguía, de la Fundación Félix de Azara y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina.

"Sus brazos estaban bien desarrollados, aunque no lo suficiente como para permitirle volar, y su cola, aunque no se conserva en su totalidad, parece haber sido tan larga (en relación con su cuerpo) como la de cualquier otro dinosaurio carnívoro típico", agregó Apesteguía.