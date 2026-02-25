NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Dinosaurios

Esqueleto casi completo y bien conservado de uno de los dinosaurios más pequeños del mundo fue hallado en país sudamericano: "es más pequeño que un pollo"

febrero 25, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Fósil dinosaurio - Foto AFP de referencia
Fósil dinosaurio - Foto AFP de referencia
Se estima que se trata de una especie que cazaba animales pequeños como lagartos, serpientes, mamíferos e invertebrados, según los científicos.

El esqueleto casi completo y bien conservado de uno de los dinosaurios más pequeños conocidos del mundo, llamado Alnashetri cerropoliciensis, fue hallado en un país sudamericano en un descubrimiento que mostró que la región no era solo una "tierra de gigantes".

Hace 95 millones de años, algunos dinosaurios gigantescos vagaban por la Patagonia argentina, entre ellos el temible carnívoro Giganotosaurus, de unas ocho toneladas, y el inmenso herbívoro de cuello largo Argentinosaurus, de unas 70 toneladas.

o

Sin embargo, el fósil recientemente hallado justamente en esa, que es una de las cuatro regiones estadísticas en que se divide la República Argentina, tiene un tamaño similar al de un cuervo y se estima que cazaba animales pequeños como lagartos, serpientes, mamíferos e invertebrados, según los científicos.

El fósil, conservado con los huesos en la misma posición que tendría en la vida, ofrece información a los expertos sobre los alvarezsaurios, una familia inusual de dinosaurios dentro del grupo llamado terópodos, que abarca a todos los dinosaurios carnívoros.

Este espécimen, apodado 'Alna' por los científicos, fue desenterrado en arenisca en un yacimiento llamado La Buitrera, en la provincia de Río Negro, al norte de la Patagonia, donde se han encontrado muchos fósiles de animales pequeños y medianos del período Cretácico.

Alna era una hembra pequeña que vivía en un entorno desierto y murió después de cumplir cuatro años, por lo que estaba casi completamente desarrollada. Tras su muerte, el cuerpo de Alna quedó rápidamente cubierto por una duna de arena, lo que explica su excelente estado de conservación.

Aparte de las aves, que evolucionaron a partir de pequeños dinosaurios emplumados, Alnashetri es el dinosaurio más diminuto conocido de Sudamérica y rivaliza con los más pequeños descubiertos en el resto del mundo.

"Alnashetri es realmente diminuto. Con un peso de alrededor de 0,7 kilos, es más pequeño que un pollo", dijo el paleontólogo Peter Makovicky, de la Universidad de Minnesota, autor principal de la investigación publicada el miércoles en la revista Nature. "Ni siquiera llegaría a la altura de la rodilla de una persona adulta media", añadió.

Los alvarezsaurios eran predominantemente pequeños, con extremidades delanteras cortas pero poderosas, extremidades traseras largas y gráciles, y cráneos de estructura ligera. Los investigadores sospechan que Alnashetri tenía plumas, calculando en los fósiles de otros alvarezsaurios.

A pesar de algunos rasgos similares a los de las aves, los alvarezsaurios solo estaban lejanamente emparentados con ellas.

Alna habitaba en una zona llamada Kokorkom, que significa "desierto de los huesos" en la lengua del pueblo mapuche.

"Aunque muchos de los habitantes del desierto de Kokorkom eran excavadores, Alnashetri era un animal ligero que se desplazaba por las dunas con sus delgadas patas. Su cuerpo se asemejaba al de un gallo, pero con una larga cola", explicó el paleontólogo y coautor del estudio Sebastián Apesteguía, de la Fundación Félix de Azara y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina.

o

"Sus brazos estaban bien desarrollados, aunque no lo suficiente como para permitirle volar, y su cola, aunque no se conserva en su totalidad, parece haber sido tan larga (en relación con su cuerpo) como la de cualquier otro dinosaurio carnívoro típico", agregó Apesteguía.

Temas relacionados:

Dinosaurios

Hallazgo

Argentina

Científicos

Descubrimiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Escepticismo, huelgas y preocupación entre familiares de presos políticos: ley de amnistía no incluye a 400 privados de la libertad

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Tenso panorama en los tribunales de Venezuela: masivas solicitudes de excarcelados y familiares de presos políticos para entrar en la ley de amnistía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los temas clave del primer Discurso del Estado la Unión de Donald Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Trump tiene una títere en el poder en Venezuela": cofundador de Venezuelan American Caucus analizó palabras del presidente de EE. UU. sobre Delcy Rodríguez en Discurso del Estado de la Unión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
USS Iwo Jima - AFP
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. publicó, horas después de visita de su jefe a Venezuela, impactante imagen de buque que transportó a Maduro tras ser capturado

Ramón Centeno, periodista y exprisionero político venezolano / Bandera de Venezuela al revés (símbolo internacional de angustia, peligro extremo y solicitud de auxilio) - Fotos: NTN24 / EFE
Presos políticos

"Estamos excarcelados pero no libres": exprisionero político venezolano Ramón Centeno

Avión de la aerolínea estatal venezolana Conviasa - Foto: EFE
Conviasa

La aerolínea estatal venezolana Conviasa reprograma vuelos a Cuba por escasez de combustible en la isla

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
USS Iwo Jima - AFP
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. publicó, horas después de visita de su jefe a Venezuela, impactante imagen de buque que transportó a Maduro tras ser capturado

Ramón Centeno, periodista y exprisionero político venezolano / Bandera de Venezuela al revés (símbolo internacional de angustia, peligro extremo y solicitud de auxilio) - Fotos: NTN24 / EFE
Presos políticos

"Estamos excarcelados pero no libres": exprisionero político venezolano Ramón Centeno

Avión de la aerolínea estatal venezolana Conviasa - Foto: EFE
Conviasa

La aerolínea estatal venezolana Conviasa reprograma vuelos a Cuba por escasez de combustible en la isla

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva junto a Nicolás Maduro - Foto: EFE
Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula da Silva dice que el regreso de Maduro y Cilia Flores "no es la preocupación principal" al referirse a la situación en Venezuela

Jhon Arias, futbolista colombiano - Foto: EFE
Jhon Arias

Jhon Arias estaría muy cerca de regresar a Sudamérica ante imponente oferta de club histórico

Diego 'El Cholo' Simeone | Foto: EFE
Simeone

¿Ciclo cumplido? Diego 'El Cholo' Simeone dejaría el Atlético de Madrid para dirigir a un gigante en Italia ganador de Champions League

Petróleo Venezolano - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos autorizó las operaciones de cinco petroleras en Venezuela: estas son las empresas beneficiadas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre