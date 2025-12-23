NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
Donald Trump

Se conocen nuevos archivos del caso Epstein: el Departamento de Justicia de EE. UU. califica como "falsas y sensacionalistas" afirmaciones sobre el presidente Trump

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Entre las nuevas publicaciones hay cientos de videos, audios y menciones al presidente Donald Trump.

Al menos 8.000 nuevos documentos sobre el caso Epstein están disponibles este martes en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusado por la oposición demócrata de retener información debido a la lenta difusión de estos archivos.

Entre las nuevas publicaciones hay cientos de videos y audios, incluyendo imágenes de vigilancia de agosto de 2019, cuando el criminal sexual Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda.

El Departamento de Justicia publicó alrededor de 11.000 enlaces a nuevos documentos en línea donde también aparece el nombre del presidente Donald Trump.

En uno de los correos del fiscal del Distrito Sur de Nueva York de 2020 se lee: “Para su conocimiento, queríamos informarles de que los registros de vuelos que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de lo que se había informado anteriormente (o de lo que sabíamos), incluso durante el periodo en el que prevemos presentar cargos en el caso de Maxwell”.

Además, aparece que el mandatario habría viajado al menos en ocho ocasiones.

Figura como pasajero en al menos ocho vuelos entre 1993 y 1996, incluyendo al menos cuatro vuelos en los que también estaba presente Maxwell”, dicen los archivos.

Tras conocerse la aparición del mandatario estadounidense, del Departamento de Estado dijo este martes que los nuevos archivos del gobierno sobre el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein contienen afirmaciones "falsas y sensacionalistas" contra el presidente Donald Trump.

"Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", dijo el Departamento de Justicia en X, sin especificar a qué acusaciones se refiere.

"Si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump", señaló el departamento que oficia de fiscalía federal.

Cabe recordar que el Congreso aprobó casi por unanimidad la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), que obligaba a publicar la totalidad de los documentos antes del viernes pasado.

Un grupo de víctimas del exfinanciero neoyorquino criticó el lunes que sólo una "fracción" de los archivos se hizo pública, y destacó el tachado "anómalo y extremo" de los elementos.

