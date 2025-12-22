NTN24
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Donald Trump

Trump advierte a Maduro: "Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga"

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Al ser consultado por la prensa sobre si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, el jefe de Estado de la unión americana dijo: "Creo que sería inteligente de su parte hacerlo".

Este lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que lo más "inteligente" que puede hacer el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, es abandonar el poder en Venezuela.

o

Al ser consultado por la prensa sobre si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, el jefe de Estado de la unión americana hizo énfasis.

"Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente de su parte hacerlo", mencionó Trump.

“Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga”, añadió el titular de la Casa Blanca.

Las declaraciones del ejecutivo norteamericano se dan al tiempo en que Estados Unidos tiene la lupa sobre un nuevo buque petrolero señalado de tener vínculos con el régimen venezolano y el cual logró huir en medio de la operación naval estadounidense en el Caribe.

o

Se trata del buque 'Bella 1' que, según informó el diario The New York Times, citando a fuentes anónimas, intentó ingresar a las aguas venezolanas para cargar petróleo y tenía como destino Irán.

En medio de la presión estadounidense en el Caribe, el 'Bella 1' logró escapar este domingo a la incautación de Estados Unidos dirigiéndose hacia el mar Atlántico.

Este buque petrolero afronta sanciones por parte de Estados Unidos por su relación con Irán, por lo que Washington ha apuntado que sirve para financiar el terrorismo.

o

De acuerdo con los seguimientos en plataformas de navegación, el barco emitió al menos 75 alertas de socorro a embarcaciones cercanas mientras tenía proximidad a Antigua y Barbuda.

Según trascendió, el 'Bella 1' intenta cargar petróleo de Venezuela desde noviembre pasado.

Este es el tercer buque perseguido por Estados Unidos tras la incautación de dos más.

Temas relacionados:

Donald Trump

Trump

Nicolás Maduro

Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Estados Unidos finalmente comprendió el peligro que representa para el hemisferio”: análisis de las operaciones en el Caribe contra el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay un presupuesto desbordado creciente en estos tres años”: experto sobre el decreto de emergencia económica que pretende emitir Petro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump advierte a Maduro: "Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Este es el balance del primero año de gobierno de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Avión de Copa Airlines - Foto de referencia: EFE
Copa Airlines

Copa Airlines reactivará conexión entre Panamá y Maracaibo desde el 20 de diciembre

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado se pronuncia sobre importancia del Nobel para "la libertad de Venezuela" e invita a marchas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Grupo Firme - Foto AFP
Conciertos

Confirman al cantante colombiano que hará parte de la segunda fecha de Grupo Firme en su presentación en Bogotá

Avión de Copa Airlines - Foto de referencia: EFE
Copa Airlines

Copa Airlines reactivará conexión entre Panamá y Maracaibo desde el 20 de diciembre

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Shenzhou-20 - Foto EFE/ Alitas de pollo - Foto de referencia Canva
Nave Espacial

En video quedó registrado el lanzamiento de nave que llevaba al espacio suministros como alitas de pollo, filetes y pasteles para los astronautas

Motociclista acrobático | Foto referencia: EFE
Brasil

Piloto murió tras estrellarse contra una rampa en plena función acrobática del Hot Wheels Epic Show en Brasil

Anne Jakrajutatip, copropietaria del concurso de Miss Universo / FOTO: EFE
Miss Universo

Emiten orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado se pronuncia sobre importancia del Nobel para "la libertad de Venezuela" e invita a marchas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre