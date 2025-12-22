Trump advierte a Maduro: "Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga"

Este lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que lo más "inteligente" que puede hacer el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, es abandonar el poder en Venezuela.

Al ser consultado por la prensa sobre si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, el jefe de Estado de la unión americana hizo énfasis.

"Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente de su parte hacerlo", mencionó Trump.

“Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga”, añadió el titular de la Casa Blanca.

Las declaraciones del ejecutivo norteamericano se dan al tiempo en que Estados Unidos tiene la lupa sobre un nuevo buque petrolero señalado de tener vínculos con el régimen venezolano y el cual logró huir en medio de la operación naval estadounidense en el Caribe.

Se trata del buque 'Bella 1' que, según informó el diario The New York Times, citando a fuentes anónimas, intentó ingresar a las aguas venezolanas para cargar petróleo y tenía como destino Irán.

En medio de la presión estadounidense en el Caribe, el 'Bella 1' logró escapar este domingo a la incautación de Estados Unidos dirigiéndose hacia el mar Atlántico.

Este buque petrolero afronta sanciones por parte de Estados Unidos por su relación con Irán, por lo que Washington ha apuntado que sirve para financiar el terrorismo.

De acuerdo con los seguimientos en plataformas de navegación, el barco emitió al menos 75 alertas de socorro a embarcaciones cercanas mientras tenía proximidad a Antigua y Barbuda.

Según trascendió, el 'Bella 1' intenta cargar petróleo de Venezuela desde noviembre pasado.

Este es el tercer buque perseguido por Estados Unidos tras la incautación de dos más.