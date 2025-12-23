NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
Martes, 23 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur de EE. UU. revela video del ataque cinético a una nueva lancha en el Pacífico: "Participaba en operaciones de narcotráfico"

diciembre 23, 2025
Por: Luis Cifuentes
Ataque a supuesta "narcolancha" - Foto: Comando Sur de EE. UU.
Ataque a supuesta "narcolancha" - Foto: Comando Sur de EE. UU.
La destrucción de la embarcación se dio en el marco del despliegue militar estadounidense en el Pacifico y el Caribe para combatir el narcotráfico.

Estados Unidos confirmó en la noche de este lunes, la destrucción de una nueva embarcación en el mar Pacífico en medio del despliegue militar estadounidense con el objetivo de frenar el avance del narcotráfico hacia ese país.

En un nuevo video publicado por el Comando Sur de Estados Unidos, se observa el momento preciso en el que la embarcación es destruida mientras navega en el mar Pacífico.

Antes de ser destruida, la lancha recibió tres impactos por parte de las autoridades estadounidenses, hasta que finalmente quedó totalmente en llamas.

o

El ataque se produjo este lunes 22 de diciembre, según informó el mismo Comando Sur a través de sus redes sociales.

El 22 de diciembre, por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, indicó.

A su vez, detalló que una persona que iba a bordo de la embarcación resultó muerta.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, informó el Comando Sur.

o

Este es el cuarto ataque de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico en el marco del despliegue militar ordenado por Trump para restringir el tránsito de drogas desde el sur del continente hacia Norteamérica.

Dos embarcaciones fueron destruidas el pasado jueves también en el Pacífico, mientras una más fue destruida un día antes. Según las autoridades estadounidenses, todas las embarcaciones tienen vinculos con el narcotráfico.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Narcotráfico

Narcolancha

Bombardeo

Comando Sur

Operación Lanza del Sur

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Estados Unidos finalmente comprendió el peligro que representa para el hemisferio”: análisis de las operaciones en el Caribe contra el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay un presupuesto desbordado creciente en estos tres años”: experto sobre el decreto de emergencia económica que pretende emitir Petro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump advierte a Maduro: "Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Este es el balance del primero año de gobierno de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Foto: AFP
Australia

Masacre en una playa de Sídney habría sido "motivada por la ideología del Estado Islámico", según el primer ministro australiano

Donald Trump. (AFP)
Administración Trump

EN VIVO Y EN ESPAÑOL: Discurso presidencial de Donald Trump a la nación

Jornada electoral en Honduras - Foto de referencia: EFE
Honduras

Honduras: la presidente del CNE denuncia "grave retraso" en el recuento de votos de las presidenciales

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: AFP
Australia

Masacre en una playa de Sídney habría sido "motivada por la ideología del Estado Islámico", según el primer ministro australiano

Donald Trump. (AFP)
Administración Trump

EN VIVO Y EN ESPAÑOL: Discurso presidencial de Donald Trump a la nación

Jornada electoral en Honduras - Foto de referencia: EFE
Honduras

Honduras: la presidente del CNE denuncia "grave retraso" en el recuento de votos de las presidenciales

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro pidió 200 millones de dólares a Trump para huir": The Telegraph revela detalles de llamada en medio de presión de EE. UU. sobre el régimen

Susie Wiles (blanco), asesora de Donald Trump (AFP)
Administración Trump

Jefe del gabinete de Trump insinuó que el verdadero objetivo del despliegue en el Caribe es un cambio de régimen en Venezuela, según Vanity Fair

Daniel Noboa | Foto: AFP
Daniel Noboa

"Da un mensaje de hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela": expertos sobre presencia de Noboa en ceremonia del Premio Nobel de Paz

Nicolás Maduro junto a Daniel Ortega | Foto: EFE
Dictadura

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre