Comando Sur de EE. UU. revela video del ataque cinético a una nueva lancha en el Pacífico: "Participaba en operaciones de narcotráfico"

Estados Unidos confirmó en la noche de este lunes, la destrucción de una nueva embarcación en el mar Pacífico en medio del despliegue militar estadounidense con el objetivo de frenar el avance del narcotráfico hacia ese país.

En un nuevo video publicado por el Comando Sur de Estados Unidos, se observa el momento preciso en el que la embarcación es destruida mientras navega en el mar Pacífico.

Antes de ser destruida, la lancha recibió tres impactos por parte de las autoridades estadounidenses, hasta que finalmente quedó totalmente en llamas.

El ataque se produjo este lunes 22 de diciembre, según informó el mismo Comando Sur a través de sus redes sociales.

“El 22 de diciembre, por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, indicó.

A su vez, detalló que una persona que iba a bordo de la embarcación resultó muerta.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, informó el Comando Sur.

Este es el cuarto ataque de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico en el marco del despliegue militar ordenado por Trump para restringir el tránsito de drogas desde el sur del continente hacia Norteamérica.

Dos embarcaciones fueron destruidas el pasado jueves también en el Pacífico, mientras una más fue destruida un día antes. Según las autoridades estadounidenses, todas las embarcaciones tienen vinculos con el narcotráfico.