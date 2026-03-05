NTN24
Diosdado Cabello

"La declaración de Diosdado Cabello se resume en una palabra: miedo": Carlos Sánchez Berzain ante reciente mensaje del número dos del régimen sobre María Corina Machado

marzo 5, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Programa: La Tarde
El exministro de Gobierno de Bolivia advirtió que el régimen de Venezuela “tiene que rendir cuentas” durante la transición que se está llevando a cabo.

En el programa La Tarde de NTN24, Carlos Sánchez Berzain, exministro de Gobierno de Bolivia, analizó el reciente discurso de Diosdado Cabello en el que menciona a María Corina Machado y lo que le espera al régimen de Venezuela en el proceso de transición.

“La declaración de Cabello se resume en una palabra: miedo, miedo a que el proceso de recuperación de la democracia en Venezuela se acelere, el miedo a que la líder indiscutible del pueblo venezolano vuelva a movilizar ese pueblo”, aseguró Berazain.

Prosiguió y explicó que uno de los mayores miedos de Diosdado es que en el “avance del proceso de transición que ya está en curso, no es que va a venir, ya esta en curso, pues la justicia internacional se lleve a Diosdado Cabello donde tiene que estar”.

La esperanza de Venezuela está en “María Corina Machado”, que “movilizó al pueblo venezolano y derrocó esa dictadura, esa dictadura que hoy en día está sometida a tutela y que además está bajo el cumplimiento de una agenda, que no tiene más capacidades de presión, y Cabello lo sabe”, consideró.

Además, recalcó: “El día que María Corina Machado pise Venezuela y empiece campaña electoral, lo que quede de dictadura tiene que garantizar tanto a la líder como al proceso”.

Asimismo, enfatizó que el régimen de Venezuela “tiene que rendir cuentas, esta es una transición con cambio de mando y la gente que ha cometido delitos no es impune, no hay un certificado de garantía que diga ‘ahora se les va a perdonar’, todo lo contrario”.

Finalmente, Diosdado Cabello, en el reciente pronunciamiento, se refirió al regreso de María Corina Machado y dijo que "Washington no se andan con rodeos, saben que un posible regreso de Machado provocaría inestabilidad y confrontación inmediata, no porque el gobierno venezolano se inquiete, sino porque ella sola es capaz de dinamitar cualquier esfuerzo por generar estabilidad”.

