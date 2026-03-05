"La declaración de Diosdado Cabello se resume en una palabra: miedo": Carlos Sánchez Berzain ante reciente mensaje del número dos del régimen sobre María Corina Machado

En el programa La Tarde de NTN24, Carlos Sánchez Berzain, exministro de Gobierno de Bolivia, analizó el reciente discurso de Diosdado Cabello en el que menciona a María Corina Machado y lo que le espera al régimen de Venezuela en el proceso de transición.

“La declaración de Cabello se resume en una palabra: miedo, miedo a que el proceso de recuperación de la democracia en Venezuela se acelere, el miedo a que la líder indiscutible del pueblo venezolano vuelva a movilizar ese pueblo”, aseguró Berazain.

Prosiguió y explicó que uno de los mayores miedos de Diosdado es que en el “avance del proceso de transición que ya está en curso, no es que va a venir, ya esta en curso, pues la justicia internacional se lleve a Diosdado Cabello donde tiene que estar”.

La esperanza de Venezuela está en “María Corina Machado”, que “movilizó al pueblo venezolano y derrocó esa dictadura, esa dictadura que hoy en día está sometida a tutela y que además está bajo el cumplimiento de una agenda, que no tiene más capacidades de presión, y Cabello lo sabe”, consideró.

Además, recalcó: “El día que María Corina Machado pise Venezuela y empiece campaña electoral, lo que quede de dictadura tiene que garantizar tanto a la líder como al proceso”.

Asimismo, enfatizó que el régimen de Venezuela “tiene que rendir cuentas, esta es una transición con cambio de mando y la gente que ha cometido delitos no es impune, no hay un certificado de garantía que diga ‘ahora se les va a perdonar’, todo lo contrario”.

Finalmente, Diosdado Cabello, en el reciente pronunciamiento, se refirió al regreso de María Corina Machado y dijo que "Washington no se andan con rodeos, saben que un posible regreso de Machado provocaría inestabilidad y confrontación inmediata, no porque el gobierno venezolano se inquiete, sino porque ella sola es capaz de dinamitar cualquier esfuerzo por generar estabilidad”.