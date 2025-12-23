Se inauguró la “Oficina Vocería Oficial” liderada por el partido Vente Venezuela del presidente electo Edmundo González y la nobel de Paz María Corina Machado

Por medio de la “Oficina Vocería Oficial” el presidente electo Edmundo González y la líder democrática María Corina Machado, quieren centralizar la información constitucional, tanto con medios nacionales como internacionales, con la finalidad de mantener al tanto a los venezolanos y mitigar la desinformación respecto a temas relacionados con su país, la cual contará con vocería en inglés y español.

Para conocer más de este proyecto ejecutado por parte del partido Vente Venezuela, que se activó desde el pasado sábado 20 de diciembre, el programa La Tarde conversó con la periodista Claudia Macero y con el dirigente político David Smolansky, los elegidos por González y Machado para coordinar esta iniciativa.

“Lo que queremos es fortalecer la verdad; hacía falta un espacio oficial que unificara la información vinculada proveniente de María Corina y Edmundo, nuestro presidente, que son los representantes del liderazgo que los venezolanos respaldamos”, señaló la jefe de comunicaciones de la Nobel de Paz 2025.

La periodista Claudia Macero manifestó que la principal iniciativa de este proyecto es “confrontar la desinformación” en medio de la incertidumbre y el miedo que otras personas se han encargado de difundir “y no son verdad”.

VEA TAMBIÉN Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela o

En cuanto a la creación de una vocería en inglés por medio de la “Oficina Vocería Oficial”, David Smolansky señaló que con esta se busca llegar a otras audiencias a nivel internacional, para que con veracidad también conozcan lo que ocurre con Venezuela.

“Por el desconocimiento que hay de Venezuela en el idioma inglés, consideramos que es importante que estas matrices se contrarresten con la verdad, actuando de manera transparente, que se ha caracterizado a este equipo con data, con evidencia; no solamente los venezolanos en el mundo, sino una audiencia internacional que en este momento es transcendental, tenga la información certera”, indicó el también subdirector de la oficina internacional Comando con Venezuela.