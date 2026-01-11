NTN24
Trump sugiere a Cuba alcanzar un acuerdo antes de que sea "tarde" y que no habrá más "petróleo ni dinero" venezolano para la isla

enero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
El mandatario además dijo que muchos cubanos murieron el sábado 3 de enero en los ataques de Estados Unidos sobre Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo 11 de enero un mensaje en su red Truth Social en el que le sugirió a Cuba alcanzar lo que definió como un “acuerdo” “antes de que sea demasiado tarde” y en el que dio a entender que la isla no gozará de más dinero ni petróleo procedente de Venezuela.

“Venezuela ahora tiene a los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (por mucho) para protegerlos, y los protegeremos. ¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”, expresó Trump.

El mandatario además dijo que muchos cubanos murieron en los ataques de Estados Unidos sobre Venezuela, tras los que fue capturado Nicolás Maduro, del pasado sábado 3 de enero.

“Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no!, la mayoría de esos cubanos están muertos por el ataque estadounidense de la semana pasada”, aseveró.

Y dijo que “Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años”.

Maduro cayó en la madrugada del sábado 3 de enero cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó el lunes como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima.

El pasado domingo 4 de enero, en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, Trump aseguró, no obstante, que si Rodríguez no hace lo correcto "pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro".

El presidente fue enfático al afirmar que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante por parte de Rodríguez a la operación militar estadounidense que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.

Maduro, cabe recordar, enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

