Así se vivió desde otro ángulo el golazo de Luis Díaz al PSG en Champions League: "Hasta la cámara se comió el amague"

El atacante colombiano Luis Díaz marcó uno de los nueve goles anotados en la inolvidable semifinal de la Champions League entre el París Saint-Germain y el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes de la capital francesa.

Díaz anotó el gol con el que el equipo teutón mantiene la ilusión de remontar en su casa el encuentro que terminó 5 a 4 a favor de los parisinos.

A los 68 minutos, el guajiro anotó un tremendo golazo luego de controlar el balón de manera magistral para vencer al portero del PSG.

El tanto del colombiano fue uno de los mejores del encuentro y quedó captado en una toma que permitió ver desde un ángulo distinto la excelsa anotación.

El video, que se ha hecho viral en redes sociales, muestra desde un ángulo distinto el tanto anotado por el jugador de la selección Colombia. La vista ala permite apreciar desde el gran pase de Harry Kane, hasta el control en el área de Díaz antes de definir magistralmente.

Lo curioso es que incluso la cámara quedó descolocada al momento de la definición del colombiano, que antes de impactar el balón hace un amague para engañar a sus rivales.

Los aficionados no dudaron en elogiar la calidad del colombiano e incluso hicieron mención al amague del cafetero en toda el área del PSG.

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“Qué delicia cuando el cámara cae en el amague”; “No, hasta a la cámara le quebró la cintura”; “Qué definición tan hermosa y de qué calidad”; “Le rompió el trípode a la cámara”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.