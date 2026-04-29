NTN24
Miércoles, 29 de abril de 2026
Miércoles, 29 de abril de 2026
Luis Díaz

Así se vivió desde otro ángulo el golazo de Luis Díaz al PSG en Champions League: "Hasta la cámara se comió el amague"

abril 29, 2026
Por: Luis Cifuentes
Gol de Luis Díaz en Champions League - Foto: EFE
Gol de Luis Díaz en Champions League - Foto: EFE
El atacante colombiano fue una de las grandes figuras del encuentro en la fase semifinal de la Champions League.

El atacante colombiano Luis Díaz marcó uno de los nueve goles anotados en la inolvidable semifinal de la Champions League entre el París Saint-Germain y el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes de la capital francesa.

Díaz anotó el gol con el que el equipo teutón mantiene la ilusión de remontar en su casa el encuentro que terminó 5 a 4 a favor de los parisinos.

A los 68 minutos, el guajiro anotó un tremendo golazo luego de controlar el balón de manera magistral para vencer al portero del PSG.

o

El tanto del colombiano fue uno de los mejores del encuentro y quedó captado en una toma que permitió ver desde un ángulo distinto la excelsa anotación.

El video, que se ha hecho viral en redes sociales, muestra desde un ángulo distinto el tanto anotado por el jugador de la selección Colombia. La vista ala permite apreciar desde el gran pase de Harry Kane, hasta el control en el área de Díaz antes de definir magistralmente.

Lo curioso es que incluso la cámara quedó descolocada al momento de la definición del colombiano, que antes de impactar el balón hace un amague para engañar a sus rivales.

Los aficionados no dudaron en elogiar la calidad del colombiano e incluso hicieron mención al amague del cafetero en toda el área del PSG.

o

“Qué delicia cuando el cámara cae en el amague”; “No, hasta a la cámara le quebró la cintura”; “Qué definición tan hermosa y de qué calidad”; “Le rompió el trípode a la cámara”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Temas relacionados:

Luis Díaz

Champions League

Semifinal

Fútbol

Gol

Bayern Múnich

PSG

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Presidente Petro en realidad alterna: una foto celebrando, mientras Colombia vive grave récord de atentados y masacres

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Así será la marcha del 1 de mayo en Venezuela por mejores condiciones laborales: “El salario está prácticamente desaparecido”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Que respondan por el fracaso de la paz total”: Coronel retirado al gobierno colombiano ante oleada de atentados al suroccidente del país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Estados Unidos sanciona a 35 entidades vinculadas al financiamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Carrera Árboles para Mi País: deporte, naturaleza y siembra en un solo evento

Ver más

Videos

Ver más
Foto: @petrogustavo / AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro en realidad alterna: una foto celebrando, mientras Colombia vive grave récord de atentados y masacres

Delcy Rodríguez/ Donald Trump - Fotos EFE
Delcy Rodríguez

Pese a apoyo de Trump, encuesta revela que los venezolanos no aprueban respaldo a Delcy Rodríguez: "son figuras que flanquearon a Chávez y a Maduro"

Atentado en Colombia (AFP)
Violencia en Colombia

“Hemos visto en Colombia una ola de atentados terroristas que se han hecho bajo la complacencia de un presidente absolutamente desconectado de la realidad”: Daniel Palacios

Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) | Foto: AFP
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos sanciona a 35 entidades vinculadas al financiamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán

Foto de referencia (Canva)
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. se prepara para amenazas con imponentes ejercicios militares en Latinoamérica

Más de Deportes

Ver más
Neymar Jr (EFE)
Neymar

Vuelve la esperanza para Neymar de ser convocado para el Mundial, pero debe cumplir la condición que le puso Carlo Ancelotti

Trofeo Champions League - Foto EFE
UEFA Champions League

Definidas las semifinales de la Champions League y los días cuándo se jugarán: Habrá "final adelantada" y Luis Díaz será protagonista

Partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño en la Copa Libertadores | Foto: AFP
Copa Libertadores

La insólita roja que recibió un futbolista en un partido en la Copa Libertadores tras lanzarle el balón a la cara a su rival durante un saque de banda: "absolutamente irresponsable"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello, audiencia de Nicolás Maduro y Nicolás Maduro Guerra - Fotos: EFE
Nicolás Maduro

Juez del caso Maduro ordena regular el acceso al material probatorio: no podrá ser compartido con otros acusados como Diosdado Cabello y 'Nicolasito'

Neymar Jr (EFE)
Neymar

Vuelve la esperanza para Neymar de ser convocado para el Mundial, pero debe cumplir la condición que le puso Carlo Ancelotti

Fósil - Foto Canva
Dinosaurios

Un gigante de 20 metros: el dinosaurio hallado en Brasil que conecta continentes

Ataques contra drones del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de EE. UU. muestra con un video cómo intercepta y ataca drones del régimen iraní

Foto de referencia de PDVSA (AFP)
Petróleos de Venezuela

Venezuela firmó acuerdos entre PDVSA y la Corporación Nacional de Hidrocarburos de Italia (ENI)

Karol G, Justin Bieber y Sabrina Carpenter | Foto: AFP
Festival

Dos fines de semana de pura música: Karol G hará historia, Justin Bieber traerá la nostalgia y Sabrina Carpenter apunta a un show inolvidable en Coachella 2026

Ejercicios militares de EE. UU. - Fotos Comando Central
Ataque al régimen de Irán

Así se preparan los marines de EE. UU. en espacios reducidos a bordo de poderoso buque que tiene la misión de bloquear barcos que entran y salen de puertos del régimen iraní

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre