Domingo, 26 de octubre de 2025
Perú

“Se necesita la capacidad y el carácter para hacerse cargo de la seguridad”: analista sobre la situación que se vive en Perú

octubre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
José Jerí lleva dos semanas como presidente tras la destitución de Dina Boluarte de la presidencia y busca devolverles la confianza y la seguridad a los peruanos.

Tras haber declarado estado de excepción en Perú esta semana, el gobierno de José Jerí avanza en distintos puntos de Lima para supervisar los operativos policiales. Jerí lleva dos semanas en el poder y busca devolverles la seguridad y la paz a los ciudadanos, luego de la destitución de Dina Boluarte.

La medida, incluye el despliegue de militares en las calles e incluso, se prohíbe que dos personas se trasladen en una misma moto, para evitar la modalidad que usa el sicariato.

o

Henry Rafael, analista político y presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre la percepción que tenía la gente sobre su anterior presidente y lo que esperan de Jerí.

En teoría no se necesita un cambio de gobierno para que se hagan cargo de la seguridad, se necesita es la capacidad y el carácter para hacerlo y si el gobierno anterior hubieses tenido estas dos cosas no estaríamos hablando de un cambio de mando”, aseguró.

“Dina Boluarte demostró que no tenía la capacidad ni el carácter para asumir la dirección del país y no solo en seguridad, creo que hizo de su gobierno algo poco orientado a desarrollar acciones que la gente perciba como positivas. Quedó en deuda y la ciudadanía tenía la percepción de que el país estaba sin cabeza”, comentó el invitado.

