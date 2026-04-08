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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Juan Pablo Guanipa

"Delcy Rodríguez quiere hacerle creer a los venezolanos que nació el 3 de enero de 2026": Juan Pablo Guanipa sobre discurso de la encargada del régimen

abril 8, 2026
Por: Natalya Baquero González
Juan Pablo Guanipa y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Juan Pablo Guanipa y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Delcy Rodríguez anunció medidas para la recuperación de la economía de su país, que por muchos años su régimen destruyó.

El dirigente político venezolano, Juan Pablo Guanipa, cuestionó este miércoles el más reciente discurso de Delcy Rodríguez, encargada del régimen chavista, quien recientemente anunció medidas para la recuperación de la economía de su país, que por muchos años ellos se encargaron de fracturar.

Por medio de su cuenta de X, Guanipa señaló que Delcy quiere hacerle creer a los venezolanos que “nació el 03 de enero de 2026”, fecha en la que fue capturado Nicolás Maduro, momento desde el cual ha tendido a tener otra personalidad.

En su más reciente discurso, Rodríguez informó que desde el próximo 1 de mayo habrá un incremento salarial, sin especificar si se trata del sueldo mínimo, congelado desde marzo de 2022.

“Pido que corrijamos errores propios del pasado, los reconocemos y pido no repetir; por eso quiero dirigir este mensaje al futuro, a una Venezuela que debe estar libre de bloqueo”, dijo Delcy.

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Ante esto, el dirigente político señaló: “En su mensaje, omite su responsabilidad en los peores años de la crisis humanitaria que destruyó Venezuela”, ya que se escudó en “las sanciones, cuando fueron ellos quienes destruyeron al país con sus políticas socialistas y gigantesca corrupción”.

“Delcy Rodríguez apoyó los desmanes de Chávez y fue ministra de Economía durante el desastre de Maduro”, agregó Guanipa en su red social de X.

Frente al discurso de Rodríguez, Juan Pablo Guanipa dejó claro que es esencial sacarla del poder.

“Si queremos futuro, tenemos que sacar a Delcy. Y eso va”, sentenció.

Cabe destacar que, durante este miércoles, previo al discurso de Delcy, el diario ABC de España dio a conocer que la encargada del régimen estaría planeando postularse a la presencia de Venezuela en unas futuras elecciones en las que competiría con la líder democrática María Corina Machado.

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De acuerdo a la información publicada por el corresponsal en Caracas del diario ABC, Rodríguez, involucrada en graves casos de violaciones de derechos humanos y corrupción del régimen madurista, su intención de ir a unos comicios obedecería a "un plan de legitimarse en el poder a través de unas elecciones".

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