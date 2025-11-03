NTN24
Lunes, 03 de noviembre de 2025
Lluvias

Se vienen más aguaceros en las próximas horas en Venezuela

noviembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Autoridades piden tomar presiviones por lluvias - Foto AVN
El pronóstico es que seguirá lloviendo y que el clima estará inestable.

Para las próximas horas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) pronostica el desarrollo de lluvias vespertinas y chubascos con descargas eléctricas en gran parte de Venezuela.

El Inameh monitorea la existencia de señales climatológicas que indican la presencia de La Niña hasta el mes de febrero.

Se espera que estas condiciones de enfriamiento atmosférico se mantengan activas por cuatro meses más, lo que impacta directamente los patrones habituales de circulación atmosférica y oceánica.

Aunque la mañana ha presentado cielo de poco a parcialmente nublado en la mayoría del país, se espera un aumento significativo de la nubosidad a partir del mediodía, lo que generará precipitaciones de intensidad variable, especialmente hacia la tarde y noche.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), prevé lluvias de intensidad variable en partes de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Falcón y el Lago de Maracaibo durante la mañana de este lunes.

De acuerdo con el pronóstico para la tarde y noche se esperan precipitaciones o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Amazonas, Barinas, Apure, Andes, Zulia y algunas lluvias dispersas en la Región Central.

