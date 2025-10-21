Inundaciones en Valencia, Sucre y Mérida: Fenómeno 'La Niña' sobre Venezuela incrementa las lluvias

Los incesantes aguaceros de los últimos días han generado inundaciones en zonas del estado Sucre, así como de Mérida y Carabobo, lo que ha encendido el alerta en los grupos de rescate, bomberos y Protección Civil.

Esto podrían deberse, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, al fenómeno de La Niña.

El Inameh monitorea la existencia de señales climatológicas que indican la presencia de La Niña hasta el mes de febrero.

Se espera que estas condiciones de enfriamiento atmosférico se mantengan activas por cuatro meses más, lo que impacta directamente los patrones habituales de circulación atmosférica y oceánica.

Esto obliga a las autoridades y a la población a tomar previsiones ante los posibles cambios en los patrones climáticos históricos.

El anuncio del Inameh se basa en el más reciente informe del Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La institución estima que existe una probabilidad del 55% de que se produzca una transición hacia condiciones atmosféricas neutrales. Este cambio se daría durante el primer trimestre del año venidero, marcando el cese gradual de la influencia de La Niña.

La presencia de este fenómeno meteorológico genera importantes anomalías climáticas al tender a causar una baja de las temperaturas y un notable aumento en las precipitaciones.

Se altera el clima tradicional en diversas regiones del planeta, incluyendo las costas venezolanas y sus zonas de influencia.

Sin embargo, el pronóstico prevé que su intensidad en esta ocasión será débil en comparación con eventos anteriores.

Al menos dos municipios resultaron afectados en las últimas horas en Carabobo, donde los sectores afectados están El Rincón, Tazajal y Mañongo en el municipio Naguanagua.

Entretanto, en el municipio de San Diego, el tránsito vehicular resultó afectado e incluso algunas personas salieron de sus vehículos por seguridad, pues el agua superó el metro de altura.

En Valencia vecinos reportaron alto nivel del río Cabriales.

Las fuertes lluvias registradas en el estado Anzoátegui provocaron el colapso de una alcantarilla en el municipio Peñalver y el cierre de la vialidad.

El ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, informó que el Gobierno desplegó maquinarias para solventar el inconveniente a la brevedad.