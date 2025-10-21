NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Martes, 21 de octubre de 2025
Lluvias

Inundaciones en Valencia, Sucre y Mérida: Fenómeno 'La Niña' sobre Venezuela incrementa las lluvias

octubre 21, 2025
Por: Maryorin Méndez
En Caracas también se han registrado lluvias
En Caracas también se han registrado lluvias
En Caracas se han registrado fuertes precipitaciones mayormente en horas de la tarde.

Los incesantes aguaceros de los últimos días han generado inundaciones en zonas del estado Sucre, así como de Mérida y Carabobo, lo que ha encendido el alerta en los grupos de rescate, bomberos y Protección Civil.

Esto podrían deberse, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, al fenómeno de La Niña.

o

El Inameh monitorea la existencia de señales climatológicas que indican la presencia de La Niña hasta el mes de febrero.

Se espera que estas condiciones de enfriamiento atmosférico se mantengan activas por cuatro meses más, lo que impacta directamente los patrones habituales de circulación atmosférica y oceánica.

Esto obliga a las autoridades y a la población a tomar previsiones ante los posibles cambios en los patrones climáticos históricos.

El anuncio del Inameh se basa en el más reciente informe del Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La institución estima que existe una probabilidad del 55% de que se produzca una transición hacia condiciones atmosféricas neutrales. Este cambio se daría durante el primer trimestre del año venidero, marcando el cese gradual de la influencia de La Niña.

La presencia de este fenómeno meteorológico genera importantes anomalías climáticas al tender a causar una baja de las temperaturas y un notable aumento en las precipitaciones.

o

Se altera el clima tradicional en diversas regiones del planeta, incluyendo las costas venezolanas y sus zonas de influencia.

Sin embargo, el pronóstico prevé que su intensidad en esta ocasión será débil en comparación con eventos anteriores.

Al menos dos municipios resultaron afectados en las últimas horas en Carabobo, donde los sectores afectados están El Rincón, Tazajal y Mañongo en el municipio Naguanagua.

Entretanto, en el municipio de San Diego, el tránsito vehicular resultó afectado e incluso algunas personas salieron de sus vehículos por seguridad, pues el agua superó el metro de altura.

En Valencia vecinos reportaron alto nivel del río Cabriales.

Las fuertes lluvias registradas en el estado Anzoátegui provocaron el colapso de una alcantarilla en el municipio Peñalver y el cierre de la vialidad.

El ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, informó que el Gobierno desplegó maquinarias para solventar el inconveniente a la brevedad.

Temas relacionados:

Lluvias

Lluvias en Venezuela

Clima

Inundaciones

Mérida

Valencia

Sucre

Ríos

Damnificados

Pronóstico Inameh

Fenómeno meteorológico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump": Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene muy poco tiempo para atender las demandas de su población": diputado electo de Bolivia sobre Rodrigo Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es necesario para forzar a Petro a cambiar su actitud de ser cada vez más laxo con Maduro": análisis de declaración de Trump sobre el presidente colombiano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia - Foto: EFE
Bolivia

"Tiene muy poco tiempo para atender las demandas de su población": diputado electo de Bolivia sobre Rodrigo Paz

Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia
Crisis EE. UU. - Colombia

"Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump": Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Militares en el Caibe - Foto X: U. S. Marines (@USMC)
Despliegue militar de Estados Unidos

"En la fase dos se va a capturar a los líderes del Cartel de los Soles": exoficial de Inteligencia de EE. UU. sobre despliegue en el Caribe, calificado como el más grande en 30 años

Gustavo Petro y Donald Trump (EFE)
Crisis EE. UU. - Colombia

"Colombia no tiene nada para hacerle daño relevante a Estados Unidos en una guerra comercial": Alberto Bernal

Más de Actualidad

Ver más
Con el Mazo Dando
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello ironizó y descalificó el atentado a dirigentes venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá

Donald Trump - Foto AFP/ Campaña a favor del TPS para venezolanos - Foto EFE
TPS

Corte Suprema le da luz verde a Trump para retirar el TPS a los migrantes venezolanos

Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país - Foto AFP
Gaza

Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Con el Mazo Dando
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello ironizó y descalificó el atentado a dirigentes venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá

Voleibol | Foto referencia: Canva
Corte Constitucional Colombia

Corte Constitucional de Colombia emitió fallo que prohíbe la exclusión de mujeres trans en la liga de voleibol del país

Donald Trump - Foto AFP/ Campaña a favor del TPS para venezolanos - Foto EFE
TPS

Corte Suprema le da luz verde a Trump para retirar el TPS a los migrantes venezolanos

Clasificación de Egipto al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

FIFA oficializa la clasificación de selección histórica al Mundial de 2026 que no asistía desde hace ocho años

Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
Mundial 2026

Confirman el artista que interpretará la canción oficial del Mundial 2026; será colombiano

Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país - Foto AFP
Gaza

Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país

Manuel Adorni, portavoz de Argentina | Foto: AFP
Argentina

Portavoz argentino ironizó sobre decreto de Maduro de adelantar la Navidad en Venezuela: "Esperamos que la llegada anticipada de Santa Claus les traiga paz y tranquilidad"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda