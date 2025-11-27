NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Miguel Ángel Borja dejaría las filas de River Plate en 2026 - Foto: AFP
River Plate

El colombiano Miguel Ángel Borja dirá adiós a River Plate la próxima temporada

noviembre 27, 2025
Por: Natalya Baquero González
Luego de tres años en uno de los equipos más importantes de Argentina, el nacido en Tierralta emprendería un nuevo rumbo en su carrera deportiva.

El delantero Miguel Ángel Borja dejaría las filas del club argentino River Plate la próxima temporada; el colombiano no estaría dentro de los planes del técnico Marcelo Gallardo. El entrenador ya le habría notificado al futbolista su decisión.

Así lo dio a conocer por medio de sus redes sociales el periodista argentino, Juan Patricio Balbi, quien señaló que en medio del último entrenamiento del año el estratega del conjunto ‘Millonario’ notificó al ‘Colibrí’.

“Miguel Ángel Borja se irá de River y no seguirá en 2026. Gallardo le comunicó hoy la decisión”, expresó Balbi.

Según el periodista deportivo, el nacido en Tierralta saldrá del equipo de la ‘Banda Cruzada’ como agente libre, luego de tres años en uno de los clubes más importantes del fútbol argentino. “El colombiano llegó en 2022 por 8.5M de dólares y se va libre. Hizo 62 goles y ganó tres títulos en 159 partidos”, indicó.

Pero Miguel Ángel Borja no será el único que le diga adiós a River Plate la próxima temporada, pues desde la prensa argentina se ha indicado que los futbolistas insignias del conjunto ‘Millonario’: Milton Casco, Nacho Fernández, Pity Martínez y Enzo Pérez tampoco harán parte del proyecto de Marcelo Gallardo en 2026.

Los números de Miguel Borja con el equipo de la ‘Banda Cruzada’

El ‘Colibrí', como también se le conoce al atacante cafetero, jugó un total de 159 encuentros entre la Liga Profesional, la Copa Argentina, la Copa de la Liga y la Supercopa de Argentina, como torneos internacionales por Copa Libertadores, Copa Sudamericana y el Mundial de Clubes, campeonatos en los que marcó un total de 62 goles y 10 asistencias.

Con el conjunto ‘Millonario', Miguel Ángel Borja alcanzó tres títulos, todos ellos en el balompié argentino.

Desde su vinculación a mediados del 2022, en la última campaña con River, el atacante cordobés no logró destacar, pues de 48 partidos jugados no logró marcar en 8 oportunidades.

Tras conocerse lo que sería la partida inminente de Borja del conjunto de Núñez, varios equipos, tanto del fútbol colombiano como de la Liga MX, han demostrado interés por el futbolista de quien se espera defina su futuro durante las próximas semanas.

USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Luis Peche, activista venezolano
Represión

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Aviones de combate F-18 de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela": Santiago Rivas, analista de defensa sobre 'Operación Lanza del Sur'

Gustavo Petro y Paloma Valencia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“Petro hizo trampa, es evidente”: Paloma Valencia sobre los hallazgos del CNE en la campaña del presidente de Colombia

