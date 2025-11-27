El colombiano Miguel Ángel Borja dirá adiós a River Plate la próxima temporada

El delantero Miguel Ángel Borja dejaría las filas del club argentino River Plate la próxima temporada; el colombiano no estaría dentro de los planes del técnico Marcelo Gallardo. El entrenador ya le habría notificado al futbolista su decisión.

Así lo dio a conocer por medio de sus redes sociales el periodista argentino, Juan Patricio Balbi, quien señaló que en medio del último entrenamiento del año el estratega del conjunto ‘Millonario’ notificó al ‘Colibrí’.

“Miguel Ángel Borja se irá de River y no seguirá en 2026. Gallardo le comunicó hoy la decisión”, expresó Balbi.

Según el periodista deportivo, el nacido en Tierralta saldrá del equipo de la ‘Banda Cruzada’ como agente libre, luego de tres años en uno de los clubes más importantes del fútbol argentino. “El colombiano llegó en 2022 por 8.5M de dólares y se va libre. Hizo 62 goles y ganó tres títulos en 159 partidos”, indicó.

Pero Miguel Ángel Borja no será el único que le diga adiós a River Plate la próxima temporada, pues desde la prensa argentina se ha indicado que los futbolistas insignias del conjunto ‘Millonario’: Milton Casco, Nacho Fernández, Pity Martínez y Enzo Pérez tampoco harán parte del proyecto de Marcelo Gallardo en 2026.

Los números de Miguel Borja con el equipo de la ‘Banda Cruzada’

El ‘Colibrí', como también se le conoce al atacante cafetero, jugó un total de 159 encuentros entre la Liga Profesional, la Copa Argentina, la Copa de la Liga y la Supercopa de Argentina, como torneos internacionales por Copa Libertadores, Copa Sudamericana y el Mundial de Clubes, campeonatos en los que marcó un total de 62 goles y 10 asistencias.

Con el conjunto ‘Millonario', Miguel Ángel Borja alcanzó tres títulos, todos ellos en el balompié argentino.

Desde su vinculación a mediados del 2022, en la última campaña con River, el atacante cordobés no logró destacar, pues de 48 partidos jugados no logró marcar en 8 oportunidades.

Tras conocerse lo que sería la partida inminente de Borja del conjunto de Núñez, varios equipos, tanto del fútbol colombiano como de la Liga MX, han demostrado interés por el futbolista de quien se espera defina su futuro durante las próximas semanas.