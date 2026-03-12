NTN24
Estados Unidos

Secretario de Energía afirma que Estados Unidos "no está listo" para escoltar petroleros por el estrecho de Ormuz

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
El Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que es "bastante probable" que esas operaciones de escolta tengan lugar hacia fines de este mes.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos "no están listas" en este momento para escoltar petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz porque todos sus recursos están movilizados en atacar a Irán, afirmó este jueves a los medios el Secretario de Energía, Chris Wright.

"Ocurrirá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos", dijo Chris Wright al canal CNBC.

"En este momento, todos nuestros recursos militares están enfocados en destruir las capacidades ofensivas de Irán y la industria manufacturera que abastece esas capacidades ofensivas", agregó.

Wright añadió que es "bastante probable" que esas operaciones de escolta tengan lugar hacia fines de este mes.

Los comentarios de Wright surgen después de que un ataque a dos petroleros frente a las costas de Irak causara la muerte de al menos una persona, y los precios del petróleo se dispararan brevemente por encima de los 100 dólares.

Desde el inicio de los ataques contra el régimen de Irán, el presidente Donald Trump ha buscado calmar los mercados ofreciendo escoltas de la Armada de EE. UU. para petroleros y facilidades de reaseguro para navieras, pero hasta el momento no se han llevado a cabo.

Ante el lanzamiento de una nueva ola de ataques iraníes contra objetivos energéticos del Golfo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) afirmó que la guerra "está generando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial".

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen iraní, incluyendo infraestructura energética, también han interrumpido el suministro.

Los países miembros de la AIE acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, la mayor liberación de su historia.

Estados Unidos liberará 172 millones de barriles, según Wright, en virtud de un acuerdo de intercambio que permitiría el retorno de 200 millones de barriles a su Reserva Estratégica de Petróleo (RESP).

