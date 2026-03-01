La dura advertencia del secretario de Guerra de Estados Unidos tras la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán: "EE. UU. no inició este conflicto, pero lo terminaremos"

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se refirió a la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán que terminó con la muerte de su cabeza, el ayatolá Alí Jameneí.

En un mensaje en sus redes sociales, Hegseth catalogó la operación ejecutada en conjunto con Israel como “la más letal, la más compleja y la más precisa de la historia”.

“De la noche a la mañana, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra inició la OPERACIÓN FURIA ÉPICA, la operación aérea más letal, más compleja y más precisa de la historia”, escribió un mensaje en X.

Y añadió: “El régimen iraní tuvo su oportunidad, pero se negó a llegar a un acuerdo, y ahora sufre las consecuencias. Durante casi cincuenta años, Irán ha atacado y asesinado a estadounidenses, siempre buscando las armas más poderosas del mundo para impulsar su causa radical. Anoche, a diferencia de cualquier presidente anterior, el presidente Trump comenzó a lidiar con este cáncer”.

Hegseth agregó que Estados Unidos no tolerará misiles potentes dirigidos contra su pueblo: “Esos misiles serán destruidos, junto con la producción de misiles de Irán. La armada iraní será destruida. Y, como ha dicho el presidente Trump toda su vida, Irán nunca tendrá un arma nuclear”.

Finalmente, puntualizó que “Estados Unidos no inició este conflicto, pero lo terminaremos”.

“Si matan o amenazan a estadounidenses en cualquier parte del mundo, como lo ha hecho Irán, los perseguiremos y los mataremos Nuestros guerreros son los mejores del mundo y están totalmente entregados a nuestros objetivos. Que la providencia de Dios los proteja en esta vital misión”, concluyó.