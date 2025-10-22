NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Narcotráfico

Secretario de Guerra de EE. UU. confirma segundo ataque contra una embarcación en el Pacífico Oriental

octubre 22, 2025
Por: Natalya Baquero González
Estados Unidos confirma ataque a una segunda narcolancha en el Pacífico Oriental - Foto: EFE
Esta nueva operación ejecutada durante este miércoles dejó como saldo tres narcoterroristas fallecidos.

En la noche de este miércoles, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, entregó un nuevo informe, en el que señala que fue destruida una nueva embarcación que transportaba “narcóticos” en el Pacífico Oriental.

“El Departamento de Guerra llevó a cabo otro ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada (OTD)”, señaló Hegseth.

Según la información brindada por parte del secretario de Guerra, los hombres que tripulaban este navío eran “terroristas” y se “dedicaban al narcotráfico”.

Dentro de los detalles de este nuevo ataque a los grupos dedicados al transporte ilícito de drogas en la región, quedaron como saldo tres terroristas abatidos. En lo que respeta a las fuerzas de guerra estadounidenses, ninguno resultó lesionado.

"Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Tres narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque", indicó Pete Hegseth.

Asimismo, el secretario de Guerra fue enfático al señalar que los ataques en contra de los narcoterroristas “continuarán”, pues no permitirán que estos “narcotraficantes” sigan sembrando “la muerte y destrucción” de las ciudades norteamericanas.

"Estos narcotraficantes son la 'Al Qaeda' de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga", puntualizó.

Los ataques realizados durante este miércoles por parte del Departamento de Guerra en el Pacífico Oriental dejaron hasta el momento un saldo de cinco terroristas fallecidos.

Con la interceptación a embarcaciones narcoterroristas en esta zona, desde el gobierno de los Estados Unidos buscan hacerle frente a grupos que se dedican a la producción de droga en la región sudamericana que tienen como destino el territorio norteamericano.

