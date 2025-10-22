Trump lanzó dura advertencia contra carteles de la droga tras ataques en el Caribe y el Pacífico: "Les golpearemos muy duro"

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra los narcotraficantes que traten de mover su mercancía ilícita por tierra.

El mandatario republicano aseguró que está listo para golpear "muy duro" a los narcotraficantes vía terrestre tras una serie de ataques letales contra presuntas narcolanchas en el Caribe y, más recientemente, en el Pacífico.

Trump profirió sus palabras ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca en donde, además, añadió que su Gobierno dará explicaciones al Congreso antes de proceder con estos ataques por tierra.

"Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún (...) Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra", dijo.

Desde hace varias semanas, Estados Unidos mantiene un despliegue naval en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, para atacar a los carteles de la droga, incluido el denominado Cartel de los Soles atribuido al régimen de Nicolas Maduro.

La administración del presidente Trump ha llevado a cabo al menos ocho ataques en los que ha destruido embarcaciones que presuntamente trafican drogas hacia Estados Unidos. Las operaciones han dejado, además, a varios supuestos narcotraficantes muertos y unos pocos sobrevivientes.

Este miércoles 22 de octubre, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que fue destruida una nueva lancha señalada de transportar drogas, la primera destruida en el Pacífico.

Según Hegseth, el ataque se perpetró “ayer, bajo la dirección del Presidente Trump” en el Pacífico Oriental y dejó dos señalados como narcoterroristas abatidos.