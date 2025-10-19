NTN24
Domingo, 19 de octubre de 2025
Domingo, 19 de octubre de 2025
ELN

Secretario de Guerra de EE.UU. dice que narcolancha destruida en el Caribe era del ELN y compara a este grupo criminal con Al Qaeda

octubre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Lancha en el Caribe y | Foto: caputra video Secretario de Guerra de EE.UU. - EFE
Lancha en el Caribe y | Foto: caputra video Secretario de Guerra de EE.UU. - EFE
Hegseth aseguró que EE.UU. perseguirá y acabará estas organizaciones como hicieron con Al Qaeda.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este domingo que una de las narcolanchas que el Ejército estadounidense ha atacado en el Caribe era de la guerrilla colombiana del ELN.

El funcionario norteamericano señaló que bajó la dirección de Donald Trump, el Departamento de Guerra atacó el 17 de octubre una narcolancha que pertenecía al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Una Organización Terrorista Designada, que operaba en el área de responsabilidad de USSOUTHCOM”, afirmó Hegseth.

El secretario de Guerra dijo que la inteligencia estadounidense tenía conocimiento de que “el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, viajaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”.

Además, señaló que en el barco se encontraban “tres narcoterroristas masculinos” que murieron en el operativo y confirmó que ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque.

o

Hegseth también comparó a la guerrilla colombiana del ELN con el grupo terrorista Al Qaeda.

“Estos cárteles son el Al Qaeda del hemisferio occidental, que utilizan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo”, puntualizó.

Y enfatizó que el Ejército estadounidense “tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán cazados y asesinados, al igual que Al Qaeda”.

Las declaraciones del secretario de Guerra se dan poco después de que el presidente Donald Trump acusara a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser "un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas".

Temas relacionados:

ELN

Al Qaida

Pete Hegseth

Mar Caribe

Despliegue militar de Estados Unidos

Narcotráfico

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué busca OpenAI con la inclusión de material erótico en ChatGPT para usuarios adultos verificados?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en un momento muy tenso": analista geopolítico sobre declaraciones de Trump hacia Maduro y el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Actualidad

Ver más
Ataque a sinagoga en Manchester / FOTO: Captura de pantalla
Manchester

Ataque repentino y brutal a una sinagoga en Manchester deja dos muertos y tres heridos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos- Foto: EFE
Moneda

Así se ve la moneda de un dólar con la cara de Donald Trump que el Departamento del Tesoro quiere lanzar en EE. UU.

Lina Garrido y Gustavo Petro - EFE
Asamblea General de la ONU

“Somos el hazmerreír internacional, Petro terminó haciendo un oso vergonzoso”: congresista Lina Garrido

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Colombianos dentro de los 100 mejores artistas de Latinoamérica del siglo XXI - Fotos: EFE
Billboard

Cuatro colombianos dentro de los 100 mejores artistas de Latinoamérica durante el último siglo

Ataque a sinagoga en Manchester / FOTO: Captura de pantalla
Manchester

Ataque repentino y brutal a una sinagoga en Manchester deja dos muertos y tres heridos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos- Foto: EFE
Moneda

Así se ve la moneda de un dólar con la cara de Donald Trump que el Departamento del Tesoro quiere lanzar en EE. UU.

Lina Garrido y Gustavo Petro - EFE
Asamblea General de la ONU

“Somos el hazmerreír internacional, Petro terminó haciendo un oso vergonzoso”: congresista Lina Garrido

Danny Ocean
Danny Ocean

"Cierren los centros de tortura": Danny Ocean y Elena Rose aplaudieron consigna de venezolanos durante concierto en Argentina

América se enfrentará con Cali en la fecha 16 del FPC - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

¿Lograrán los equipos vallecaucanos meterse dentro de los ocho? El clásico caleño se tomará la fecha 16 del FPC

Luna | Foto Canva
Nasa

NASA revela tres formas caseras y seguras para observar la Luna en la Noche Internacional de la Luna 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda