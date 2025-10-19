Secretario de Guerra de EE.UU. dice que narcolancha destruida en el Caribe era del ELN y compara a este grupo criminal con Al Qaeda

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este domingo que una de las narcolanchas que el Ejército estadounidense ha atacado en el Caribe era de la guerrilla colombiana del ELN.

El funcionario norteamericano señaló que bajó la dirección de Donald Trump, el Departamento de Guerra atacó el 17 de octubre una narcolancha que pertenecía al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Una Organización Terrorista Designada, que operaba en el área de responsabilidad de USSOUTHCOM”, afirmó Hegseth.

El secretario de Guerra dijo que la inteligencia estadounidense tenía conocimiento de que “el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, viajaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”.

Además, señaló que en el barco se encontraban “tres narcoterroristas masculinos” que murieron en el operativo y confirmó que ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque.

Hegseth también comparó a la guerrilla colombiana del ELN con el grupo terrorista Al Qaeda.

“Estos cárteles son el Al Qaeda del hemisferio occidental, que utilizan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo”, puntualizó.

Y enfatizó que el Ejército estadounidense “tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán cazados y asesinados, al igual que Al Qaeda”.

Las declaraciones del secretario de Guerra se dan poco después de que el presidente Donald Trump acusara a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser "un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas".