NTN24
Domingo, 19 de octubre de 2025
Gustavo Petro

Entre cuestionamientos y apoyos a Petro, sectores políticos de Colombia reaccionan a señalamientos de Trump contra su homólogo colombiano

octubre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro | Foto: EFE
Petro respondió a las acusaciones que hizo Donald Trump diciendo que: “Tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante”.

Las recientes acusaciones del presidente Donald Trump contra Gustavo Petro han generado una ola de reacciones desde diferentes sectores políticos en Colombia.

Una de las primeras en reaccionar fue la senadora por el partido Centro Democrático y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal.

Cabal aseguró desde su cuenta en X que: “una sociedad atrapada en un Presidente ilegítimo, ganó con fraude superando los topes de Campaña y la fiscalía no actúa contra Ricardo Roa, que nos llenó de coca y de grupos ilegales que lo llevaron al poder. En otro país ya estaría destituido”.

La exvicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, también se pronunció al respecto y señaló que ante la creciente tensión entre Estados Unidos y Colombia: “estamos viendo hoy la crónica de un desastre anunciado”.

Ramírez aseveró que el responsable de las tensiones es Petro y que el público “debajo de los escombros” será “el pueblo de Colombia”.

“Urge la diplomacia paralela que planteamos en carta abierta en Enero”, añadió la exvicepresidenta colombiana.

o

El representante de la Cámara de Bogotá, Andrés Forero, apuntó contra el mandatario por el mal manejo de las relaciones internacionales.

“Gustavo Petro logró su objetivo. Su manejo irresponsable de las relaciones internacionales y su defensa a ultranza de Maduro llevaron a Colombia a una grave crisis diplomática con nuestro principal aliado comercia”, aseveró en sus redes sociales.

El exministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano expresó estar preocupado por las relaciones internacionales y las sanciones económicas que el país puede tener pro la escalada de tensiones.

Y comentó que con lo sucedido, Petro podrá jugar a “victimizarse” y “cosecharlo” políticamente.

Restrepo dijo: “Sin embargo, no deja de ser el único responsable del pésimo manejo de las relaciones diplomáticas y comerciales con USA”.

El senador Carlos Fernando Motoa no se guardó nada y apuntó contra el líder de Pacto Histórico diciendo que cada vez más claro que Petro “quiere provocar una ruptura con los EE.UU. para encontrar un nuevo chivo expiatorio. Tal como lo hizo Chávez en su momento”.

El economista Bruce Mac Master puntualizó “Ahora aparecerá la victimización del que ofende y esconde la mano como si no tuviera ninguna responsabilidad por lo ocurrido”.

Por su parte, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, afirmó ante los medios de comunicación que las acusaciones de Trump deberían de presentarse con algún tipo de prueba que las respalde.

“Debería conocerse alguna evidencia fáctica, que no la creo, para hacer tan radical afirmación contra un presidente de un Estado que funciona en democracia”, puntualizó.

Desde el gobierno nacional las reacciones tampoco se hicieron esperar para defender al mandatario.

El primero en hablar del tema fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien señaló que “cualquier pronunciamiento que se haga contra el señor presidente de la República, calificándolo en esos términos, es un irrespeto a Colombia”.

o

Y acotó que desde su puesto en el gobierno nacional puede dar fe de que Petro ha trabajado para neutralizar el narcotráfico.

Otro que salió en defensa del presidente Petro fue el congresista David Racero, quien afirmó que las acusaciones del líder republicano son una “amenaza directa”.

Y detalló que desde el Congreso colombiano se rechazan las declaraciones “mentirosas del presidente Trump y su clara intención de amenaza violenta contra Colombia”.

“Rodeamos al presidente Petro e invitamos a todas las fuerzas políticas, sectores económicos y movimientos sociales a rechazar las declaraciones del presidente Trump que atentan contra la soberanía y la dignidad del pueblo colombiano”, concluyó.

Las reacciones tanto a favor como en contra se dan luego de que Donald Trump asegurara que el presidente colombiano es “un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas”.

El jefe de Estado también le envió una advertencia a Petro diciendo que debe de cerrar estos "campos de exterminio de inmediato" o Estados Unidos lo hará y “no será bien recibido”.

Petro respondió a las acusaciones que hizo Donald Trump diciendo que: "Tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante".

Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

