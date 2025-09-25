NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Estados Unidos

Secretario de Guerra de Estados Unidos convoca a cientos de generales a una inusual reunión

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Pete Hegseth cita a cientos de generales y almirantes de todo el mundo en una base de marines en Quantico, generando confusión y preocupación entre los oficiales.

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, ha convocado una reunión urgente de altos mandos militares para el próximo martes en una base de marines en Quantico, Virginia.

Según informa el diario The Washington Post, la convocatoria ha generado confusión y preocupación entre los oficiales superiores, quienes fueron citados con poca antelación y sin una razón específica.

La convocatoria de Hegseth aplica a todos los oficiales con rango de general de brigada o superior, o su equivalente en la marina, así como a sus principales asesores. Esto incluye a líderes destacados en zonas de conflicto y otras áreas de interés estratégico, como Medio Oriente, Asia-Pacífico y Europa.

o

El portavoz del Pentágono confirmó en un comunicado emitido el jueves que Hegseth se dirigirá a los líderes militares superiores a principios de la próxima semana, pero no ofreció detalles adicionales sobre el propósito de la reunión.

Este encuentro se produce en un contexto de creciente tensión internacional, con un reciente despliegue militar en el Caribe Sur y después de que el propio Hegseth dirigiera personalmente entrenamientos en Puerto Rico hace algunas semanas.

