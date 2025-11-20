NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Lionel Messi

El técnico José Pékerman sacude al fútbol mundial tras revelar asunto del pasado de Lionel Messi

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Pékerman y Messi en 2006, (EFE)
El entrenador narró la historia del debut de Messi, en un partido de la categoría Sub-20, con la selección argentina.

El director técnico argentino, José Néstor Pékerman, hizo una declaración este jueves sobre el pasado deportivo del astro Lionel Messi que ha generado sorpresa entre los fanáticos del fútbol, especialmente los nacidos en su país y los de España.

Pékerman afirmó que Messi estuvo cerca de jugar para España en la selección Sub-20 lo que podría haber atado al crack argentino al equipo ibérico.

"Estaban los papeles preparados para que Messi, que tenía 18 años, fuera al Mundial Sub-20 con España. Nos tuvimos que apurar. Entonces arrancó el operativo", narró el entrenador argentino en medio del evento 'Olé Summit' del diario argentino Olé.

Pékerman dijo que en España los entrenadores argentinos tenían “antecedentes sobre Lionel de un torneo Sub-17 de Finlandia que había jugado con España”. “La gente del cuerpo técnico español nos decía que, si hubiéramos tenido a ese chaval, lo hubiéramos ganado. A Tocalli le dije que estaba impactado, que era el jugador del futuro, no me podía equivocar, era la nueva aparición del fútbol argentino, una bendición".

"Tocalli me decía que tenía el equipo formado para el Sudamericano Sub-20 que empezaba en un mes. 'Cómo me dices que hay un chico ahora'. Le dije que no quería que jugara si no era necesario, solo que disputara un amistoso para que constara en la FIFA. Y listo, España nunca más", explicó Pékerman.

El entrenador mencionó que, al presidente de la AFA, Julio Grondona, le dijo “que buscara cualquier rival, que Tocalli estaba al tanto”.

Aquel amistoso, que la selección de Argentina jugó ante Paraguay, terminó con una aplastante victoria de la Albiceleste por 8 a 0 con una actuación destacada de Messi que anotó uno de los tantos del compromiso.

El partido, que se disputó en 2004 cuando despuntaba la carrera de Messi, se jugó en el estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors.

