NTN24
Jueves, 19 de marzo de 2026
Jueves, 19 de marzo de 2026
Pete Hegseth

Secretario de Guerra de Estados Unidos dice que no hay un "plazo definitivo" para poner fin a ataques contra el régimen de Irán: "Vamos muy bien encaminados"

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE.UU., y Dan Caine, jefe del Estado Mayor - Foto: EFE
Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE.UU., y Dan Caine, jefe del Estado Mayor - Foto: EFE
Hegseth también abordó un informe según el cual el Pentágono ha solicitado más de 200.000 millones de dólares adicionales al Congreso para pagar el conflicto.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, brindó este miércoles una rueda de prensa en la que señaló que no hay "un plazo definitivo" para poner fin al conflicto con el régimen de Irán tras los ataques del 28 de febrero pasado que derivaron en la muerte del ayatolá Ali Jamenei.

"No quisiéramos fijar un plazo definitivo", dijo Hegseth a los periodistas. "Vamos muy bien encaminados" y será el presidente Donald Trump quien decida cuándo detener la operación, añadió.

"En última instancia, será decisión del presidente en qué momento digamos: 'Bien, hemos logrado lo que necesitamos'", añadió.

o

Hegseth también abordó un informe según el cual el Pentágono ha solicitado más de 200.000 millones de dólares adicionales al Congreso para pagar el conflicto.

, dijo Hegseth."Creo que esa cifra podría cambiar. Obviamente se necesita dinero para matar a los malos"

"Estamos volviendo al Congreso para asegurarnos de que contamos con la financiación adecuada para lo que se ha hecho y para lo que quizá tengamos que hacer en el futuro", añadió.

El jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, que habló junto a Hegseth, ofreció detalles sobre las armas que se están utilizando contra Irán y sus fuerzas aliadas en la región.

o

Caine dijo que los A-10 Warthogs —un tipo de aeronave diseñada para proporcionar apoyo aéreo a corta distancia— están "rastreando y destruyendo embarcaciones de ataque rápido" en la estratégica vía marítima del estrecho de Ormuz, que Irán cerró de facto al tráfico marítimo tras el inicio de la guerra.

Añadió también que los helicópteros Apache se están utilizando en Irak para atacar a grupos de milicias alineados con Irán, y que algunos aliados de Estados Unidos han empezado a usar estos helicópteros de ataque para contrarrestar los drones unidireccionales lanzados por las fuerzas de Teherán.

Temas relacionados:

Pete Hegseth

Régimen

Ataque al régimen de Irán

Péntagono

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Hubo bombardeos de Ecuador en Colombia? Coronel (r) dice que "Petro está desinformado" y que "no hay trazas en los radares"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El crimen sigue mandando": Zair Mundaray describe quién es el sucesor de Vladimir Padrino López

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Aprueban en El Salvador reforma constitucional de Bukele para imponer cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Zapatero ha sido una figura que ha mediado más que nada con la narcodictadura”: Experto sobre la llegada del expresidente de España a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Un triunfo deportivo eleva la confianza, pero hay que seguir trabajando por los intereses superiores del país": periodista Fernando Arreaza sobre el campeonato de Venezuela en el Clásico Mundial

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Carlos Giménez, congresista republicano - Foto: EFE
Régimen cubano

"Es un acto de desesperación, están buscando una manera de mantenerse en el poder": Carlos Giménez sobre apertura económica anunciada por el régimen cubano

f
Dictadura en Venezuela

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Trump con bandera de Venezuela (AFP y Canva)
Régimen venezolano

"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Captura de Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

Tras 10 semanas de la captura del dictador Nicolás Maduro, ¿qué ha cambiado en Venezuela?

Barco turco navegando por el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué Trump busca evitar un cierre por parte del régimen de Irán?

Más de Actualidad

Ver más
Miguel Díaz-Canel - EFE
Régimen Castrista

El jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que espera una visita del FBI a la isla

Nicolás Maduro junto a Ebrahim Raisí, expresidente del régimen de Irán - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

"Venezuela se convirtió en el principal socio de Irán en la región y también en la puerta de entrada para la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbolá y Hamás": Carlos Paparoni

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia - Foto: AFP
Rodrigo Paz Pereira

“Hemos logrado estabilizar la economía”: Rodrigo Paz tras sus primeros 100 días como presidente de Bolivia

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Elecciones Cámara de Representantes Colombia - Registraduría Nacional
Elecciones en Colombia

Estos son los resultados de votaciones para la Cámara de Representantes en los departamentos que más definen curules en Colombia

Miguel Díaz-Canel - EFE
Régimen Castrista

El jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que espera una visita del FBI a la isla

Nicolás Maduro junto a Ebrahim Raisí, expresidente del régimen de Irán - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

"Venezuela se convirtió en el principal socio de Irán en la región y también en la puerta de entrada para la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbolá y Hamás": Carlos Paparoni

Jhon Arias, extremo del Palmeiras - Foto: AFP
Palmeiras

Jhon Arias marcó su primer gol con el Palmeiras tras retorno al fútbol brasileño

Donald Trump - EFE
Donald Trump

Las medidas tomadas por Donald Trump para tratar de contener precio de combustibles

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia - Foto: AFP
Rodrigo Paz Pereira

“Hemos logrado estabilizar la economía”: Rodrigo Paz tras sus primeros 100 días como presidente de Bolivia

Foto: CENTCOM EE. UU.
Ataque al régimen de Irán

Precisión y letalidad: así ataca EE. UU. a vehículos iraníes desde el aire con misiles

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre