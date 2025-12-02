El régimen madurista muestra su desespero ante la OPEP: Delcy Rodríguez le dice a la organización que "Trump ejecuta una campaña de hostigamiento contra Venezuela"

Recientemente, la vicepresidenta ejecutiva de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez, participó en la 192ª reunión de la Conferencia Ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Durante su intervención, Rodríguez, quien ocupa el cargo de ministra para los Hidrocarburos del régimen venezolano, leyó un comunicado enviado por Nicolás Maduro al secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, y a los países miembros de la OPEP y OPEP+.

En ese documento, el chavismo denunció supuestas “acciones ilegales e intervencionistas que Estados Unidos estaría intentando ejecutar para apropiarse de las reservas petroleras del país caribeño”.

“Desde mediados de agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha llevado a cabo una campaña de amenazas y hostigamiento contra Venezuela, poniendo en riesgo la paz y la estabilidad regional e internacional”, expresó Rodríguez ante la organización gubernamental.

Esto se produce, vale recapitular, en un contexto de crisis entre la administración y el régimen de Maduro.

De momento, parece que Maduro se está quedando sin opciones para dimitir y salir de Venezuela bajo la protección de Estados Unidos.

Esto, tras el breve contacto vía telefónica entre el dictador y el mandatario norteamericano, el pasado 21 de noviembre, en la que el titular de la Casa Blanca rechazó una serie de solicitudes del autoproclamado “presidente de Venezuela”.

De acuerdo con cuatro fuentes informadas sobre la llamada consultadas por la agencia Reuters, la llamada se dio tras meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluyendo ataques contra presuntos barcos de narcotráfico en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera.

En el “acercamiento” habría surgido un salvoconducto que expiró el pasado viernes 28 de noviembre, lo que llevó a Donald Trump a declarar, un día después, el sábado, el cierre del espacio aéreo venezolano.

Actualmente, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela están en un punto de máxima tensión, caracterizadas por una creciente presión militar estadounidense, nuevas sanciones y un ultimátum del presidente Donald Trump para que Nicolás Maduro abandone el poder.

El gobierno de Venezuela, por su parte, acusa a EE. UU. de intentar apoderarse de sus recursos petroleros y de fabricar una guerra.

Al margen de las acusaciones, lo que es una realidad es que en Venezuela existe una crisis humanitaria que se ha acentuado con el pasar de los años.

La situación es compleja, ya que abarca aspectos políticos, económicos y sociales, y que continúa en desarrollo. Además, esta crisis se caracteriza por un deterioro progresivo de los servicios esenciales, y una inestabilidad política significativa que viene en detrimento desde hace más de 25 años.