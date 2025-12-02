NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Cartel de Los Soles

Trump afirma que "muy pronto" comenzarán ataques por tierra contra organizaciones del narcotráfico

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
El presidente estadounidense se pronunció acompañado del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó desde la Casa Blanca que “muy pronto” comenzarán los ataques por tierra contra organizaciones del narcotráfico.

“Esta gente ha matado a más de 200 mil personas el año pasado, ahora las cifras han bajado gracias a estos ataques (....) y pronto comenzaremos ataques por tierra, es más fácil, sabemos donde están estos malhechores y esto va a comenzar muy pronto. Las familias vivirán tranquilas sin el temor de tener un hijo que muera en cuestión de segundos", afirmó Trump.

o

Trump afirmó que los ataques se dirigirían contra cualquier lugar en donde se estén produciendo drogas y mencionó a Colombia.

“Vemos que hay lugares donde se están haciendo drogas en Colombia. En Colombia tienen plantas de producción de cocaína que luego venden en Estados Unidos. Cualquiera que esté produciendo drogas para nuestro país está sujete a ataques, no solo Venezuela", afirmó.

El sábado pasado Trump declaró que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad", pero no dio más detalles, lo que generó ansiedad y confusión en Caracas.

Trump confirmó el domingo que había hablado con Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos considera un líder ilegítimo, pero se negó a proporcionar detalles de la conversación.

o

El gobierno de Trump ha estado evaluando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha descrito como el papel de Maduro en el suministro de drogas ilegales que han causado la muerte de estadounidenses. Maduro ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico.

Las fuerzas estadounidenses en la región se han centrado en operaciones antinarcóticos. Han llevado a cabo al menos 21 ataques contra supuestos barcos cargados de drogas en el Caribe y el Pacífico desde septiembre, con un saldo de al menos 83 muertos.

En las últimas semanas han proliferado los informes de acciones inminentes a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe en medio del empeoramiento de las relaciones con Venezuela.

