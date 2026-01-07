NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Miércoles, 07 de enero de 2026
Gustavo Petro

"Petro lo que estaba buscando era dejar de ser el protagonista porque ya se dio cuenta de que Trump no habla por hablar": estratega político tras llamada entre ambos presidentes

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Diego Loyo Rosales, estratega político, habló sobre la llamada que sostuvieron Petro y Trump en medio de las tensiones entre ambos gobiernos tras captura de Maduro.

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en medio de las tensiones entre ambos gobiernos tras la captura de Nicolás Maduro.

Luego de la llamada, el mandatario estadounidense anunció que se reunirá con el jefe de Estado colombiano en la Casa Blanca en un futuro próximo.

Para hablar sobre este tema, Diego Loyo Rosales, estratega político, conversó con El Informativo de NTN24.

o

El estratega político aseguró que “la comunicación es un ganar-ganar porque le sirve al presidente Petro para bajar un poco la presión que últimamente le estaba haciendo la administración Trump en ofreciéndose, si quisiera, en apoyar a estabilizar la situación en Venezuela”.

Sin embargo, consideró que “hay que ver cuáles serían los intereses de la administración Trump respecto a Venezuela y sobre todo con los problemas de narcotráfico internos que tiene Colombia”.

Y puntualizó que “el presidente Petro lo que estaba buscando era generar un poquito menos de presión, dejar de ser el centro de atención, el protagonista, porque ya se dio cuenta que la administración Trump no solamente habla por hablar”.

“Petro ha sido un defensor de oficio de Nicolás Maduro, pero pertenece a un grupo notablemente el Foro de Sao Paulo que usualmente se protegen mucho por temas ideológicos de forma narrativa; pero que a la hora de la chiquita suelen abandonar a las personas que terminan pagando mal”, comentó.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Donald Trump

Administración Trump

Gobierno de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy Rodríguez no tiene el control militar; quien tiene el control de todo ese aparataje es Diosdado Cabello": militar retirado de las FANB de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Petro lo que estaba buscando era dejar de ser el protagonista porque ya se dio cuenta de que Trump no habla por hablar": estratega político tras llamada entre ambos presidentes

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No hay cambio de régimen, es un cambio de las acciones del régimen": legisladores de EE. UU. se pronunciaron sobre la captura de Maduro y lo que viene para Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Venezuela deberá entregar Petróleo a EE. UU. - Fotos. EFE
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

Foto: AFP
El Helicoide

"La justicia tarda, pero llega": familiar de varios presos políticos aplaude la captura de Maduro pero pide la liberación de todos los secuestrados

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

El Helicoide | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministro del gobierno Petro / FOTO: EFE
Gobierno Petro

Exministros del Gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, son enviados a la cárcel por el escándalo de corrupción en la UNGRD

Avión - Foto de referencia Canva
Cae Maduro en Venezuela

Estas fueron las aerolíneas que cancelaron cientos de vuelos en el Caribe por operativo de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Maduro

Danny Ocean y Nacho, artistas venezolanos que salieron con la gente tras la captur de Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Danny Ocean y Nacho no ocultaron su emoción y se unieron a los venezolanos en las calles que celebraron la captura de Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Obra restaurada de Cristo en España - AFP
Redes sociales

Murió la mujer que se hizo famosa por su peculiar restauración a un retrato de Cristo que después se convirtió en meme

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministro del gobierno Petro / FOTO: EFE
Gobierno Petro

Exministros del Gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, son enviados a la cárcel por el escándalo de corrupción en la UNGRD

Avión - Foto de referencia Canva
Cae Maduro en Venezuela

Estas fueron las aerolíneas que cancelaron cientos de vuelos en el Caribe por operativo de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Maduro

Danny Ocean y Nacho, artistas venezolanos que salieron con la gente tras la captur de Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Danny Ocean y Nacho no ocultaron su emoción y se unieron a los venezolanos en las calles que celebraron la captura de Maduro

Atentado en Cali - Fotos: X
Terrorismo

Reportan atentado en Cali, Colombia: granada de fragmentación fue lanzada contra un taxi

ELN - Foto AFP
Guerrilla del ELN

ELN anuncia supuesto "cese el fuego unilateral" en Colombia por época de Navidad y arremete contra el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Estafa

José Youssef Boutros, dueño de Café Kaldi, es sentenciado por estafar $ 1.5 millones en Venezuela en la "trama cripto"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre