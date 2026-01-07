"Petro lo que estaba buscando era dejar de ser el protagonista porque ya se dio cuenta de que Trump no habla por hablar": estratega político tras llamada entre ambos presidentes

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en medio de las tensiones entre ambos gobiernos tras la captura de Nicolás Maduro.

Luego de la llamada, el mandatario estadounidense anunció que se reunirá con el jefe de Estado colombiano en la Casa Blanca en un futuro próximo.

Para hablar sobre este tema, Diego Loyo Rosales, estratega político, conversó con El Informativo de NTN24.

El estratega político aseguró que “la comunicación es un ganar-ganar porque le sirve al presidente Petro para bajar un poco la presión que últimamente le estaba haciendo la administración Trump en ofreciéndose, si quisiera, en apoyar a estabilizar la situación en Venezuela”.

Sin embargo, consideró que “hay que ver cuáles serían los intereses de la administración Trump respecto a Venezuela y sobre todo con los problemas de narcotráfico internos que tiene Colombia”.

Y puntualizó que “el presidente Petro lo que estaba buscando era generar un poquito menos de presión, dejar de ser el centro de atención, el protagonista, porque ya se dio cuenta que la administración Trump no solamente habla por hablar”.

“Petro ha sido un defensor de oficio de Nicolás Maduro, pero pertenece a un grupo notablemente el Foro de Sao Paulo que usualmente se protegen mucho por temas ideológicos de forma narrativa; pero que a la hora de la chiquita suelen abandonar a las personas que terminan pagando mal”, comentó.