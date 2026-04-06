Según Reuters, abogados del régimen venezolano y "la oposición" podrían coordinar la defensa jurídica de los activos que el país tiene en Estados Unidos

El régimen de Venezuela y un grupo que la agencia de noticias Reuters denomina "de oposición" buscan coordinar su defensa jurídica de los activos que el país tiene en Estados Unidos, informó la agencia este lunes.

El movimiento se da después de que el reconocimiento en Washington de Delcy Rodríguez planteara dudas sobre quién podría representar al país ante los tribunales de Estados Unidos, según la agencia.

Los abogados solicitaron el lunes a la jueza federal de Manhattan, Sarah Netburn, que suspendiera por 45 días un caso en el que los acreedores pretenden embargar fondos vinculados a PDVSA, mientras se determina quién representará los intereses de Venezuela.

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La carta apuntaba a una posible cooperación entre lo que Reuters denominó "la oposición y el Gobierno" para proteger activos como la refinería de petróleo Citgo Petroleum frente a los acreedores, incluidos los tenedores de deuda emitida por PDVSA y Venezuela.

El Ministerio de Información del régimen de Venezuela, que gestiona las solicitudes de los medios de comunicación, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

La solicitud se da tras más de 3 meses de que Maduro fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, durante un operativo militar de las fuerzas militares de Estados Unidos en Caracas, y el Gobierno Trump adelantó que iba a "administrar" Venezuela, cuyo régimen quedó a cargo de Delcy Rodríguez, quien había sido vicepresidente de Maduro.

Washington reconoció en marzo a Rodríguez como líder del régimen en Venezuela. Ahora se está preparando para hacerse cargo de los consejos de administración de las filiales de Estados Unidos de PDVSA, incluida Citgo, informó Reuters el 1 de abril.

El reconocimiento de Washington como Gobierno al régimen e Venezuela llevó a Netburn a pedir a las partes del litigio que aclararan quién tenía autoridad para representar a Venezuela ante los tribunales.

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Netburn accedió el lunes a la solicitud de suspender el caso, según Reuters, y se espera que los abogados le informen sobre la selección de un abogado que represente de forma permanente los intereses de Venezuela antes del 21 de mayo.