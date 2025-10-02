NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

octubre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
En el segundo día de cierre del Gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que prepara recortes permanentes en el gobierno federal gracias al cierre parcial causado por los desacuerdos entre demócratas y republicanos.

El gobierno republicano afirmó, además, que va a suprimir miles de millones de dólares en fondos federales para varios estados demócratas.

Cabe recordar que unos 750.000 trabajadores del gobierno federal se ven afectados desde el 1 de octubre por el cierre administrativo.

Por el momento, los republicanos quieren prolongar el gasto público hasta el 21 de noviembre, y negociar el fondo de las cuestiones con los demócratas, pero los opositores pretenden reinstaurar ante todo fondos para la sanidad pública que han sido recortados por el gobierno Trump.

Análisis del tema en Club de Prensa Miami de NTN24 con Manuel Aguilera, vicepresidente de Canela News, y Alex Segura, corresponsal en California.

