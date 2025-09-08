NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Israel

Seis muertos en un ataque a tiros en Jerusalén Este; el grupo terrorista Hamás se adjudicó el atentado y celebró

septiembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
El movimiento terrorista palestino Hamás, en guerra con Israel en la Franja de Gaza, reivindicó el ataque y afirmó que los asaltantes eran palestinos.

Este lunes, servicios de emergencia de Israel anunciaron que seis personas murieron y una decena resultaron heridas en un ataque a tiros en Jerusalén Este.

El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel, donde la Policía señaló que dos atacantes dispararon contra una parada de autobús.

Se trata de uno de los ataques más mortíferos en esa ciudad desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023.

o

Los servicios de emergencia y los equipos médicos "declararon la muerte de cuatro víctimas, entre ellas un hombre de unos 50 años y tres hombres de alrededor de 30", según un comunicado de Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

Más tarde se certificó el deceso de otras dos personas, una mujer y un hombre, en hospitales de la ciudad.

Medios locales publicaron la identidad de cuatro de las víctimas, que eran judíos ultraortodoxos, además, uno de ellos era de nacionalidad española, según el ministerio de Asuntos Exteriores.

"El Gobierno desea manifestar su solidaridad y trasladar su más sincero pésame a los familiares de las víctimas, muy especialmente a las del ciudadano español asesinado, así como expresar el deseo de que los heridos se recuperen lo antes posible", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.
España reitera su compromiso con la paz en Oriente Próximo, y su más firme condena al terrorismo.

El Magen David Adom indicó que hay ocho heridos, cinco de ellas graves.

"Un agente de seguridad y un civil presentes en los lugares de los hechos reaccionaron de inmediato. Replicaron y neutralizaron a los atacantes", señaló la policía.

"Ha sido una escena muy difícil", declaró el enfermero Fadi Dekaidek en el comunicado publicado por los servicios de emergencia.

o

"Los heridos estaban en el suelo y en la acera, cerca de una parada de autobús. Algunos estaban inconscientes", detalló el enfermero.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantuvo una reunión "con los responsables de los servicios de seguridad".

"Estamos en guerra contra el terrorismo en varios frentes", dijo Netanyahu desde el lugar del ataque.

El movimiento terrorista palestino Hamás, en guerra con Israel en la Franja de Gaza, reivindicó el ataque y afirmó que los asaltantes eran palestinos.

"Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo", indicó Hamás en un comunicado.

Temas relacionados:

Israel

Israel - Hamás

Jerusalén

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos estaría evaluando designar a la DGCIM de Venezuela como organización terrorista

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) - Foto de referencia: EFE
Donald Trump

Estados Unidos estaría evaluando designar a la DGCIM de Venezuela como organización terrorista

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Donald Trump | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Vacunación contra el sarampión en India - Foto: EFE
Vacunas

Alerta en Estados Unidos por medida propuesta en Florida que busca quitar la obligatoriedad de las vacunas

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Marco Rubio

Durante reunión con presidente sudamericano, Marco Rubio reiteró a la prensa que el régimen venezolano es "una organización criminal"

Esequibo

Operaciones de ExxonMobil en el Esequibo reaviva la disputa entre Venezuela y Guyana

Kristi Noem anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Por orden de Trump pintarán de negro el muro fronterizo con México: "Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Marco Rubio

Durante reunión con presidente sudamericano, Marco Rubio reiteró a la prensa que el régimen venezolano es "una organización criminal"

Esequibo

Operaciones de ExxonMobil en el Esequibo reaviva la disputa entre Venezuela y Guyana

La tenista francesa Caroline García en el US Open. (AFP)
Tenis

Tenista bicampeona de Roland Garros quien ganó su primer título en Bogotá puso fin a su carrera tras perder en ronda inicial del US Open

Kristi Noem anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Por orden de Trump pintarán de negro el muro fronterizo con México: "Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán"

Incendio Francia - Foto EFE
Francia

Los bomberos luchan por extinguir voraz incendio forestal en Francia en plena ola de calor

Socorristas - Foto de referencia: Pexels
Patrulla Fronteriza

Patrulla fronteriza arresta a bomberos inmigrantes que controlaban un incendio en Washington: "Arriesgamos la vida para salvar a la comunidad y así nos tratan"

Los líderes de Rusia (Vladímir Putin), China (Xi Jinping) y Corea del Norte (Kim Jong Un) - AFP
Donald Trump

Trump acusó a Xi Jinping, a Vladimir Putin y a Kim Jong Un de conspirar contra EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal