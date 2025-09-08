Seis muertos en un ataque a tiros en Jerusalén Este; el grupo terrorista Hamás se adjudicó el atentado y celebró

Este lunes, servicios de emergencia de Israel anunciaron que seis personas murieron y una decena resultaron heridas en un ataque a tiros en Jerusalén Este.

El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel, donde la Policía señaló que dos atacantes dispararon contra una parada de autobús.

Se trata de uno de los ataques más mortíferos en esa ciudad desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023.

Los servicios de emergencia y los equipos médicos "declararon la muerte de cuatro víctimas, entre ellas un hombre de unos 50 años y tres hombres de alrededor de 30", según un comunicado de Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

Más tarde se certificó el deceso de otras dos personas, una mujer y un hombre, en hospitales de la ciudad.

Medios locales publicaron la identidad de cuatro de las víctimas, que eran judíos ultraortodoxos, además, uno de ellos era de nacionalidad española, según el ministerio de Asuntos Exteriores.

"El Gobierno desea manifestar su solidaridad y trasladar su más sincero pésame a los familiares de las víctimas, muy especialmente a las del ciudadano español asesinado, así como expresar el deseo de que los heridos se recuperen lo antes posible", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.

España reitera su compromiso con la paz en Oriente Próximo, y su más firme condena al terrorismo.

El Magen David Adom indicó que hay ocho heridos, cinco de ellas graves.

"Un agente de seguridad y un civil presentes en los lugares de los hechos reaccionaron de inmediato. Replicaron y neutralizaron a los atacantes", señaló la policía.

"Ha sido una escena muy difícil", declaró el enfermero Fadi Dekaidek en el comunicado publicado por los servicios de emergencia.

"Los heridos estaban en el suelo y en la acera, cerca de una parada de autobús. Algunos estaban inconscientes", detalló el enfermero.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantuvo una reunión "con los responsables de los servicios de seguridad".

"Estamos en guerra contra el terrorismo en varios frentes", dijo Netanyahu desde el lugar del ataque.

El movimiento terrorista palestino Hamás, en guerra con Israel en la Franja de Gaza, reivindicó el ataque y afirmó que los asaltantes eran palestinos.

"Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo", indicó Hamás en un comunicado.