Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Este lunes, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció este lunes varias medidas para detener lo que a su juicio es "el genocidio en Gaza".

Entre las medidas se encuentran un embargo de armas a Israel y la prohibición de atracar en puertos españoles a barcos que transporten combustible para el ejército israelí.

El Gobierno de España, una de las voces europeas más críticas con la actuación israelí en Gaza, "ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata nueve acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina", anunció Sánchez.

VEA TAMBIÉN Primer ministro israelí anuncia una ampliación de las operaciones militares en Ciudad de Gaza o

"Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro (Benjamin) Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina", agregó.

Entre las medidas, que además se ejecutarán "de manera inmediata", se encuentran la aprobación de una ley que "consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023", dijo.

Asimismo, se prohibirá la escala en puertos españoles "a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes", así como se denegará la entrada a espacio aéreo español a aeronaves que "transporten material de defensa destinado a Israel", apuntó.

Por otro lado, también se anunciaron medidas para prohibir la entrada a territorio a personas "que participen de forma directa en el genocidio", vetar el ingreso de productos "provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y en Cisjordania" y limitar los servicios consultares españoles a personas que residan en esos asentamientos.

VEA TAMBIÉN Los rebeldes hutíes de Yemen anuncian la muerte de su "primer ministro" en ataque de Israel o

Por último, España incrementará su ayuda a los palestinos y a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), agregó Sánchez.

Sánchez, además, arremetió contra la operación militar israelí en Gaza al asegurar que "esto no es defenderse" ni "atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del Derecho humanitario".

Tras esto, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, acusó este al gobierno español de antisemitismo después de las declaraciones de Sánchez.

"Queda claro el intento de la administración corrupta de Sánchez de distraer la atención de graves escándalos de corrupción, por medio de una campaña continuada antiisraelí y antisemita", escribió Saar en redes sociales.

Como respuesta, el ministro confirmó que su gobierno prohibirá además la entrada en Israel a la vicepresidenta y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, así como a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de origen palestino.