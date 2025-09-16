NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Senado de Colombia

Senado de Colombia aprueba declarar al Cartel de los Soles una organización terrorista

septiembre 16, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Senado de Colombia - Foto EFE
El senador 'Jota Pe' Hernández, uno de los que radicó la proposición, aseguró que "la posición de Petro es diferente, él es amigo incondicional del régimen de Maduro, nosotros lo rechazamos".

El Senado de la República de Colombia aprobó este martes la proposición que declara al Cartel de los Soles como una organización terrorista.

33 congresistas votaron a favor de la determinación mientras que otros 20 votos fueron negativos, algunos de ellos pertenecientes al Pacto Histórico.

La proposición "declara políticamente al denominado 'Cartel de los Soles' como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas constituyen una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad.

"Varios senadores radicamos esta proposición para declarar al Cartel de los Soles como una organización criminal y terrorista que le está haciendo mucho daño a la región", dijo el senador del partido Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido 'Jota Pe' Hernández en un video subido a X.

"La posición de Petro es diferente, él es amigo incondicional del régimen de Maduro, nosotros lo rechazamos", agregó Hernández.

Con esta decisión conjunta el senado colombiano se suma a la lista de países que acogieron la designación de Estados Unidos al grupo criminal encabezado por Nicolás Maduro.

A comienzos de mes el congreso de Perú aprobó declarar también como organización terrorista al Cartel de los Soles.

Ecuador, Argentina, Paraguay y República Dominicana ya lo habían designado previamente de tal manera.

El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó la semana pasada una resolución que pide a la Unión Europea incluir al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas.

El congreso de España, entretanto, avanzó este martes en la propuesta para declararlo como tal, pese al voto negativo del partido socialista del presidente Pedro Sánchez.

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, defendió enérgicamente la iniciativa, describiendo al régimen de Nicolás Maduro como "la fachada del Cartel de los Soles".

La nueva designación por parte del senado colombiano se da en un momento de alta tensión entre Colombia y Estados Unidos, luego de que la administración Trump descertificara el lunes al Gobierno Petro en la lucha antidrogas.

A pesar de décadas de estrecha alianza contra el tráfico de drogas entre ambos países, el presidente estadounidense Donald Trump criticó a su homólogo Petro, a quien el secretario de Estado Marco Rubio calificó de "errático", además de asegurar que no ha sido "un buen socio" en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga.

"Consideraré cambiar esta designación si el gobierno de Colombia adopta medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluso mediante una mejor cooperación con los Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas", señaló el mandatario republicano.

