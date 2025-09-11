NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Parlamento europeo

Parlamento Europeo aprobó resolución que pide a la UE incluir al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
La resolución, además, cuestiona al Gobierno de Colombia por su política de 'Paz total' y el aumento de la violencia en el territorio.

Este jueves, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide a la Unión Europea incluir al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas y cuestiona al Gobierno de Colombia por su política de 'Paz total' y el aumento de la violencia en el territorio.

Según señala la propuesta, se considera que desde Venezuela el Cartel de los Soles, que Estados Unidos designó como organización terrorista, desestabiliza a Colombia

"Considerando que el cartel de los Soles, una presunta red delictiva venezolana dirigida por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen militar, como Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y el general Padrino López, entre otros, ha sido designado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como una «entidad terrorista internacional especialmente designada» por su papel a la hora de facilitar el narcoterrorismo, incluido el tráfico de cocaína producida por las disidencias de las FARC a los Estados Unidos y Europa, ofrecer apoyo material y valerse de las instituciones estatales para corromper a funcionarios militares y judiciales", dice el texto.

Por este motivo, dice la resolución, se pide al Consejo que actualicen la lista de la Unión de organizaciones terroristas "para reflejar las realidades actuales en Colombia y en toda la región", además, incluye, junto a las entidades ya designadas como el ELN, "en particular al clan del Golfo, a las facciones disidentes de las FARC, concretamente Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, y al cartel de los Soles, una organización que proporciona apoyo, refugio y logística a los grupos armados terroristas de Colombia".

En el mismo documento, el parlamento menciona a Colombia y se pronuncia en rechazo al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, a la violencia política y a los recientes atentados terroristas.

El Parlamento Europeo "condena en los términos más enérgicos el asesinato del senador colombiano y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, y expresa sus condolencias a su familia y a sus seres queridos".

El texto, además, cuestiona al gobierno Petro por sus acercamientos con grupos criminales en la llamada “paz total”:

"Paradójicamente estos grupos ilegales han aumentado su actividad y la delincuencia organizada ha adquirido más territorio y poder en zonas en las que la presencia del Estado es históricamente limitada", señala.

Esto deriva en que la actual ola de violencia "afecta a un número mayor de personas, en lugares más diversos y cada vez más numerosos, que en etapas anteriores del conflicto armado".

Por otra parte, se plantea la revisión de los acuerdos de cooperación y financiamiento de la UE a Colombia “a fin de garantizar que el dinero de los contribuyentes europeos no haya financiado directa o indirectamente a personas o instituciones vinculadas a actividades terroristas y a la delincuencia organizada”.

Temas relacionados:

Parlamento europeo

Paz total

Cartel de Los Soles

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Unión Europea

