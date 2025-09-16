"La estrategia es precisamente desmantelar a nuestras Fuerzas Armadas": expresidente Pastrana sobre presunto plan de Petro detrás de la descertificación de EE. UU. a Colombia en lucha antidrogas

Colombia fue descertificada el lunes por Estados Unidos en la lucha antidrogas por incumplimiento del Gobierno de Gustavo Petro en acuerdos antinarcóticos, según informó el Departamento de Estado.

A pesar de décadas de estrecha alianza contra el tráfico de drogas entre ambos países, el presidente estadounidense Donald Trump criticó a su homólogo Petro, a quien el secretario de Estado Marco Rubio calificó de "errático", además de asegurar que no ha sido "un buen socio" en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga.

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia y abogado, empresario, diplomático, periodista y político, habló sobre este tema en el programa La Noche de NTN24.

El exmandatario hizo memoria a su mandato entre 1998 y 2002 y al Plan Colombia que concibió como un acuerdo bilateral constituido entre su Gobierno con Estados Unidos para fortalecer las fuerzas armadas colombianas y reducir los cultivos de cocaína.

"Del Plan Colombia salió el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, entonces esto era toda una política integral y por eso yo sostengo que Colombia necesita es un Plan Colombia 2.0, que volvamos al Plan Colombia", recalcó Pastrana.

Sobre la manera en que el presidente Petro reaccionó a la determinación, el exjefe de Estado manifestó su preocupación, pues considera que hay una presunta política de Petro para "desmantelar" a las fuerzas armadas del país.

"Si usted ve la cara de felicidad de Petro durante el día de ayer, yo creo que esta es una estrategia del Gobierno, la estrategia es precisamente desmantelar a nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, y esto se da a entender con lo que dijo el presidente Petro", manifestó Pastrana.

Pastrana consideró además que "hay que tener mucho cuidado" con la aparente estrategia y con la manera en que Colombia está "botando a la basura" el dinero que Estados Unidos estaba proporcionándole para la lucha contra las drogas.

"Los pobres de Colombia van a ser los que van a pagar el tema de la lucha contra el narcotráfico, porque resulta que cuando yo era presidente iba a las zonas más pobres del país, cuando iba a visitar a quienes estaban sembrando la coca, ellos me decían: 'presidente ¿por qué tenemos que invertir plata nuestra para que la droga no llegue Estados Unidos?', y por eso es que yo les decía a los norteamericanos: 'ustedes tienen que aportar'", contó.

Para el exgobernante colombiano, antes de que los Estados Unidos descertificara a Petro, "nosotros los colombianos ya lo habíamos descertificado", y expuso el escándalo de Nicolás Petro por lavado de dinero que, según se denunció, estaba vinculado con el narcotráfico para usarse en la campaña presidencial de su padre.