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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Estados Unidos

Senador de EE. UU. Rick Scott lamentó la muerte del preso político veneozlano Víctor Hugo Quero Navas y exigió reimponer sanciones contra Delcy Rodríguez

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Rick Scott, senador de EE. UU. / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
Rick Scott, senador de EE. UU. / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
A través de su cuenta oficial de X, el senador pidió a Rodríguez respuestas inmediatas a los familiares de presos políticos en el país.

El senador de Estados Unidos, Rick Scott, exigió reimponer de inmediato las sanciones contra la encargada del régimen en Venezuela Delcy Rodríguez por el incumplimiento de sus promesas con el pueblo venezolano.

A través de su cuenta oficial de X, el senador pidió a Rodríguez respuestas inmediatas a los familiares de presos políticos en el país.

“Estados Unidos debe reimponer de inmediato las sanciones contra Delcy Rodríguez”, dijo.

“Víctor Hugo Quero Navas fue secuestrado, torturado, aislado y asesinado por los malvados matones de Maduro. Durante 16 meses, su madre Carmen buscó de prisión en prisión respuestas mientras el régimen ocultaba la horrenda verdad: Víctor Hugo había sido asesinado y enterrado 9 meses antes por los mismos matones que lo tenían en custodia”, relató.

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Ante ello, aseguró que “La brutalidad de la dictadura de Maduro, ahora liderada por Delcy Rodríguez, NO conoce límites. Ella debe dar respuestas inmediatas al pueblo de Venezuela y al mundo”.

“Y déjenme ser claro: todo prisionero político en Venezuela, incluidos los desaparecidos, debe ser liberado ahora. Cada persona responsable de este crimen contra la humanidad será llevada a rendir cuentas”, puntualizó.

Hace unas semanas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la exclusión de Delcy Rodríguez de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).

La decisión, aplicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), elimina las sanciones económicas que recaían sobre la ahora jefa encargada del régimen venezolano.

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