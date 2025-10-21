NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador estadounidense asegura que el presidente Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la lista Clinton

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
En medio de una entrevista con la cadena Fox News, el legislador se refirió en duros términos contra el mandatario en medio de la crisis diplomática entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

El senador Bernie Moreno anunció este martes que el presidente colombiano, Gustavo Petro, su familia y colaboradores serán incluidos en la Lista Clinton en medio de la crisis diplomática entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

En medio de una entrevista con la cadena Fox News, el legislador se refirió en duros términos contra el mandatario colombiano.

“Vamos a incluirlo a él, a su familia extendida y a sus colaboradores en la lista de la OFAC, y vamos a designar a carteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras. Porque lo que el presidente Trump no va a tolerar son países que nos envían veneno para matar a nuestros ciudadanos. Es así de simple”, agregó.

De acuerdo con el senador, la administración de Donald Trump avanzará en estas acciones debido a investigaciones sobre el supuesto apoyo de carteles del narcotráfico en el ascenso del mandatario colombiano.

o

“Lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a seguir investigando eso; de hecho, vamos a acelerar esa investigación”, puntualizó.

La lista OFAC (Office of Foreign Assets Control), conocida popularmente como la lista Clinton, fue creada como una herramienta en la lucha contra los carteles de drogas y el lavado de dinero en 1995.

El pasado domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó fuertes acusaciones contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

Desde su cuenta en Truth Social, el líder republicano apuntó contra el mandatario colombiano señalándolo de fomentar “la producción masiva de drogas”.

En su posteo, Trump comenzó diciendo: “El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”.

“Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo”, agregó.

Trump no se detuvo ahí y explicó que, a partir de este domingo, cualquier forma de pago o subsidio “ya no se realizarán a Colombia”.

“El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos”, sentenció.

