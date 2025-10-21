Petro se reunió con el encargado de negocios de EE. UU en Colombia para discutir la crisis diplomática: "el primer acercamiento en pro de subsanar el actual impasse"

Este martes, en medio de la profunda crisis en la que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se vio envuelto con su homólogo estadounidense, Donald Trump, se conoció un nuevo comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según la cartera de la administración Petro, en las últimas horas se llevó a cabo una reunión entre el presidente, Gustavo Petro; el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña y el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

Según la declaración, los representantes de ambos países coincidieron en que este “es el primer acercamiento en pro de subsanar el actual impasse en las relaciones bilaterales y que se sostendrán nuevas reuniones con el objetivo de llegar a una pronta solución”.

Asimismo, señaló que Petro “ratificó el compromiso del gobierno nacional con ampliar el programa de sustitución de cultivos ilícitos y la importancia que este tiene para el país”.

Según la declaración de la Cancillería, Colombia insta a que Estados Unidos “se base en las cifras reales de la lucha contra las drogas en Colombia, teniendo en cuenta que la comisión de investigación que contrata el Gobierno de Colombia, para medir el potencial de producción por hectárea de los cultivos de hoja de coca en el país, tuvo errores que no fueron corregidos, lo cual ha sido reconocido por Naciones Unidas”.

"Como ya lo había dicho en alocución presidencial, el mandatario aseguró que la medición que hicieron fue totalizando la producción de hoja de coca en todos los segmentos, lo que derivó en un supuesto crecimiento de los cultivos ilícitos y, por ende, de mayor producción de cocaína", menciona.

“El actual gobierno es el que más ha incautado, no solamente en volumen, sino en relación al crecimiento de los cultivos de hojas de coca”, según la Cancillería.

Según cifras propias del Gobierno Petro, “los cultivos de hoja de coca comenzaron a frenar su crecimiento en 2021, se registró un 43%; en 2022, 13%; en 2023, 9,8%, y en 2024, tan solo 3%”.

En paralelo, asegura que en materia de incautaciones de cocaína “en 2021 crecieron 32%; decrecieron 1% en el 2022; en 2023 fueron del 13%, y en 2024, 19%”.

Según la declaración, los altos funcionarios ratificaron “el compromiso de ambas partes en mejorar las estrategias de lucha antidrogas”.

Aunque en el texto se habla de voluntad y avances entre las partes, McNamara reiteró que, en referencia al tema de aranceles que prometió Trump como represalia a Petro, se trata de “una decisión que le corresponde exclusivamente al presidente”.