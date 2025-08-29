NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Viernes, 29 de agosto de 2025
Canal de Panamá

Senador republicano Ted Cruz visita en Panamá el poderoso barco estadounidense USS Lake Erie que cruzará al Caribe en medio del despliegue militar de EE. UU.

agosto 29, 2025
Por: Redacción NTN24
La llegada del lanzamisiles coincidió con una visita del senador republicano Ted Cruz a Panamá quien en sus redes sociales se refirió a la importancia estratégica que tiene el canal y la influencia China en la zona.

NTN24 está en el canal de Panamá en donde atracó el imponente lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie de la armada de Estados Unidos que es pieza fundamental del despliegue ordenado por la administración Trump en el mar Caribe.

La llegada del lanzamisiles coincidió con una visita del senador republicano Ted Cruz a Panamá, quien en sus redes sociales se refirió a la importancia estratégica que tiene el canal y la influencia China en la zona.

o

“Pasé un día y medio en Panamá y recorrí el Canal de Panamá. China tiene una posición decisiva sobre el Canal de Panamá, y eso es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”, afirmó el senador.

El congresista se fotografió dentro del imponente buque. La imagen da cuenta del poderío con el que cuenta el lanzamisiles.

El USS Lake Erie (CG-70) es un crucero de misiles guiados de la clase Ticonderoga de la Armada de EE. UU. con una eslora de 567 pies (173 m), un desplazamiento de casi 10,000 toneladas y propulsión de turbina de gas.

Está equipado con un sistema de lanzamiento vertical Mark 41 para lanzar misiles Tomahawk y misiles SM-2, dos cañones de 5 pulgadas, dos lanzadores de misiles Harpoon, dos cañones Close-in-Weapons Systems (CIWS) y dos tubos lanzatorpedos.

Además, lleva dos helicópteros SH-60 Sea Hawk y está diseñado para la guerra antisubmarina, antiaérea y antisuperficie.

Estados Unidos lleva a cabo desde hace unas semanas un despliegue militar con un fuerte escuadró por aguas del mar Caribe.

o

El despliegue incluye tres poderosos buques de guerra norteamericanos. Se trata de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

En total se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

Temas relacionados:

Canal de Panamá

Panamá

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Ted Cruz

Buque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Qué es el Cartel de los Soles, grupo liderado por el régimen de Maduro que fue designado como terrorista por Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Petro teme a una eventual caída de Maduro”: analistas sobre los recientes comentarios del presidente de Colombia en relación al despliegue militar estadounidense

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Analistas explican impacto en el gobierno de Trump de orden judicial que exige el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Actualidad

Ver más
Frontera entre Perú y Colombia - AFP
Frontera

"Hay que volver a restablecer la frontera en este tramo": analista sobre tensión diplomática entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa en el río Amazonas

Gustavo Petro | Foto: EFE
Petro

Presidente Petro afirma que la "Segunda Marquetalia con asiento en Venezuela" estaría detrás del asesinato de Miguel Uribe y que ese grupo junto al ELN esperan una "invasión" de EE. UU.

Desaparición

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
El tenista alemán Alexander Zverev. (EFE)
Tenis

Tenista dejó perplejo al público tras eufórica celebración después de fallar un punto: esto fue lo que pensó

Frontera entre Perú y Colombia - AFP
Frontera

"Hay que volver a restablecer la frontera en este tramo": analista sobre tensión diplomática entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa en el río Amazonas

Gustavo Petro | Foto: EFE
Petro

Presidente Petro afirma que la "Segunda Marquetalia con asiento en Venezuela" estaría detrás del asesinato de Miguel Uribe y que ese grupo junto al ELN esperan una "invasión" de EE. UU.

Arturo Vidal, jugador chileno de Colo Colo - Foto: EFE
Arturo VIdal

"Amante de la gastronomía venezolana": Arturo Vidal fue visto en restaurante venezolano comiendo cachapas y plátano con queso

Receta de tofu marinado y asado - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Paso a paso para preparar un rico tofu marinado y asado saludable

Amanda Dudamel | Foto: EFE
Amanda Dudamel

¿Imponiendo moda? El peculiar color que Amanda Dudamel decidió usar en su boda civil en Venezuela

Llega la segunda temporada de “Betty la fea, la historia continúa”
Betty la Fea

Recargada de emociones y anécdotas en torno a la vida de Betty y don Armando, regresa “Betty la fea, la historia continúa”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano