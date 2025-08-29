Senador republicano Ted Cruz visita en Panamá el poderoso barco estadounidense USS Lake Erie que cruzará al Caribe en medio del despliegue militar de EE. UU.

NTN24 está en el canal de Panamá en donde atracó el imponente lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie de la armada de Estados Unidos que es pieza fundamental del despliegue ordenado por la administración Trump en el mar Caribe.

La llegada del lanzamisiles coincidió con una visita del senador republicano Ted Cruz a Panamá, quien en sus redes sociales se refirió a la importancia estratégica que tiene el canal y la influencia China en la zona.

VEA TAMBIÉN El imponente lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie atracó en Panamá o

“Pasé un día y medio en Panamá y recorrí el Canal de Panamá. China tiene una posición decisiva sobre el Canal de Panamá, y eso es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”, afirmó el senador.

El congresista se fotografió dentro del imponente buque. La imagen da cuenta del poderío con el que cuenta el lanzamisiles.

El USS Lake Erie (CG-70) es un crucero de misiles guiados de la clase Ticonderoga de la Armada de EE. UU. con una eslora de 567 pies (173 m), un desplazamiento de casi 10,000 toneladas y propulsión de turbina de gas.

Está equipado con un sistema de lanzamiento vertical Mark 41 para lanzar misiles Tomahawk y misiles SM-2, dos cañones de 5 pulgadas, dos lanzadores de misiles Harpoon, dos cañones Close-in-Weapons Systems (CIWS) y dos tubos lanzatorpedos.

Además, lleva dos helicópteros SH-60 Sea Hawk y está diseñado para la guerra antisubmarina, antiaérea y antisuperficie.

Estados Unidos lleva a cabo desde hace unas semanas un despliegue militar con un fuerte escuadró por aguas del mar Caribe.

VEA TAMBIÉN Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe o

El despliegue incluye tres poderosos buques de guerra norteamericanos. Se trata de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

En total se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.