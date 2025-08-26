Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

El Gobierno de Estados Unidos adelanta un despliegue militar en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir organizaciones de narcotráfico en la región, incluido el denominado Cartel de los Soles cuya dirección es atribuida al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La operación militar norteamericana, en límites del mar de Venezuela, comenzó luego de la orden del presidente Donald Trump de combatir los cárteles de la droga latinoamericanos con capacidades militares y después de que el Cartel de los Soles fuera declarado organización terrorista y la recompensa por la captura de Maduro fuera aumentada a 50 millones de dólares.

De acuerdo con informes que han surgido recientemente, despliegue militar en el Mar Caribe de Estados Unidos incluye ocho buques de guerra, así como una movilización por aire con aviones de vigilancia.

Este es el poder de los 8 buques de Guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe:

En primera instancia se encuentra desplegado el Grupo Anfibio de Despliegue y Asalto Inmediato, que está diseñado para transportar y desembarcar tropas. Además, está compuesto por tres buques de gran capacidad:

USS IWO JIMA: Cuenta con 2 sistemas de misiles Sea Sparrow y 2 Rim-116 Ram. Dos sistemas Phalanx Ciws, 4 cañones MK 38 de 25 mm y 4 ametralladoras Browning M2. Su tripulación es de 1108 oficiales y marineros y puede transportar 1894 marines, 30 helicópteros y de 6 a 8 aviones de ataque McDonnell Douglas 8b Harrier II.

USS SAN ANTONIO: Diseñado para transportar y desembarcar tropas y sus elementos de apoyo en misiones expedicionarias. Es capaz de desplazar más de 25 mil toneladas y 1.163 oficiales. Está dotado con 2 cañones MK 46 de 30 mm para defensa contra amenazas superficiales y 2 lanzadores de misiles Rolling Airframe para defensa aérea. Es capaz de lanzar o recuperar simultáneamente 4 helicópteros MH-60s o 2 aviones de rotor basculante MV-22.

USS FORT LAUDERDALE: Buque de transporte anfibio. Tiene una tripulación de 383 marinos y 650 infantes de marina. Está equipado para transportar y lanzar 2 lanchas de desembarco, así como 14 vehículos de asalto anfibio. Además, puede lanzar o aterrizar de 2 a 4 helicópteros. Incluye 2 lanzadores de misiles, dos sistemas de cañones y 10 ametralladoras.

En el mar Caribe también flotan tres buques destructores de misiles guiados Aegis, un sistema de radar y control de fuego integrado que puede rastrear y guiar misiles contra múltiples objetivos simultáneamente. Ellos son:

USS GRAVELY: Diseñado para rastrear y neutralizar amenazas aéreas y marítimas. Su armamento principal incluye un sistema de lanzamiento vertical con misiles Tomahawk, Standard, Asroc y Essm. Además, cuenta con un cañón de 5 pulgadas, sistema Phalanx Ciws y capacidad para 2 helicópteros Seahawk.

USS JASON DUNHAM: Destacado por su potencial ofensivo y defensivo. Tiene una capacidad para 329 miembros de tripulación, cuenta con un sistema de lanzamiento vertical de misiles, cañones de 5 pulgadas, capacidad para disparar misiles y torpedos y el avanzado sistema de combate Aegis, que incluye radares de multifunción avanzados.

USS SAMPSON: Hecho para misiones de vigilancia, control, interceptación y ataque. Tiene capacidad para 380 personas, maneja el sistema de lanzamiento vertical con 96 celdas capaces de lanzar una variedad de misiles, así como un cañón de 5 pulgadas y un sistema de defensa cercana.

Finalmente, el despliegue militar estadounidense también incluye los buques USS Lake Erie y USS Newport News con las siguientes capacidades:

USS LAKE ERIE: Un crucero de misiles guiados que puede desplazar 9.957 toneladas. Está armado con 2 cañones de 5 pulgadas, 4 lanzadores de misiles, 2 tubos lanzatorpedos MK-32, 2 sistemas de defensa próxima, 2 sistemas de ametralladoras y un sistema de señuelos.

USS NEWPORT NEWS: Que puede ser de 2 tipos: un crucero pesado con 9 cañones de 203 mm, 12 cañones de 127 mm y 24 cañones de 76 mm o un submarino nuclear de ataque rápido con 4 tubos lanzatorpedos de 533 mm, misiles de crucero Tomahawk y misiles de ataque antibuque Harpoon que puede sumergirse hasta 290 metros.

Cabe mencionar que además de estos ocho buques en el mar, Estados Unidos tiene por aire una movilización de aviones de vigilancia P-8 Poseidon, que alcanzan una velocidad máxima de 907 km/h, un alcance de 7.500 km y un techo de servicio de 12.496 metros.

Están equipados con sensores avanzados para guerra antisubmarina y antisuperficie y misiles Harpoon, torpedos MK.54 y minas, cámara electroóptica y sistema infrarrojo para observación y un sistema acústico de alta capacidad para detección de submarinos.