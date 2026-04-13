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Lunes, 13 de abril de 2026
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Colombia

"Quieren que los ciudadanos y los mismos aspirantes tengan miedo": candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo sobre amenazas de muerte a candidatos en Colombia

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
En diálogo con NTN24, la fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia señaló que las amenazas “están afectando un derecho fundamental de la democracia”.

Juan Daniel Oviedo, candidato a la vicepresidencia en la fórmula con Paloma Valencia, se refirió en La Noche de NTN24 a las preocupantes amenazas de muerte que recibió la candidata presidencial en Colombia, así como el también aspirante Abelardo de la Espriella.

“Quieren que los ciudadanos y los mismos candidatos tengan miedo”, señaló Oviedo sobre los hechos que generan preocupación democrática en el país latinoamericano a pocos días de los comicios presidenciales.

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Por otro lado, el candidato vicepresidencial instó a la Fiscalía General de la Nación a llevar a cabo las “investigaciones con celeridad para poder establecer los autores” de las amenazas ocurridas a 48 días antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.

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“Pedimos y exhortamos que la fiscal general de la Nación adelante las investigaciones con celeridad (...) que le demos la tranquilidad a la ciudadanía que este debate electoral se va a hacer con respeto de los derechos humanos, pero al mismo tiempo con el respeto de la vida de los candidatos”, añadió, pidiendo total claridad en las investigaciones.

En cuanto al silencio del presidente Petro frente a la situación, el candidato vicepresidencial dijo que hoy “las palabras que han sido una herramienta fundamental del presidente Gustavo Petro para extorsionar políticamente al país no se han utilizado para condenar amenazas y ataques al funcionamiento de la democracia”.

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