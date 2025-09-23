NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Servicio Secreto de los Estados Unidos

Servicio Secreto de EE. UU. desmantela red capaz de colapsar comunicaciones en Nueva York antes de la Asamblea de la ONU

septiembre 23, 2025
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Asamblea de la ONU en Nueva York - Foto: EFE
La agencia actuó de manera rápida para impedir la afectación en las comunicaciones en la antesala de la Asamblea de la ONU a la que asistirán jefes de Estado y gobierno.

Este martes arrancará en Nueva York la Asamblea General de la ONU en la que cada uno de los más de 190 países miembros, en cabeza de sus presidentes y primeros ministros, podrán deliberar.

En la antesala del evento al que acudirán los jefes de Estado y Gobierno, Estados Unidos anunció el desmantelamiento de una amenaza que tenía como objetivo afectar el normal funcionamiento de las sesiones en el organismo multilateral.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó este martes que desmanteló una red de más de 100.000 tarjetas SIM y 300 servidores que podrían haber colapsado la red de telecomunicaciones de Nueva York antes de la Asamblea General de la ONU.

"Además de realizar amenazas telefónicas anónimas, estos dispositivos podrían usarse para llevar a cabo un amplio abanico de ataques de telecomunicaciones", entre ellos "desactivar torres de telefonía celular", dijo la agencia en un comunicado.

Según informó el servicio de inteligencia estatal, los dispositivos fueron hallados en un radio de 56 km de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

A su vez, señaló que la agencia actuó de manera rápida para impedir la afectación en las comunicaciones.

"Teniendo en cuenta el momento, la ubicación y el potencial de interrupción significativa de las telecomunicaciones de Nueva York que representaban estos dispositivos, la agencia actuó rápidamente para interrumpir esta red", señaló el comunicado.

En ese sentido, aseguró, además, que la investigación continuará para determinar el verdadero objetivo del ataque.

