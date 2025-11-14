NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Censura en Venezuela

"Brutal campaña de represión" a la prensa en Venezuela es dibujada en el informe de Freedom Hause

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
El derecho digital y la censura están a la orden del día en Venezuela
El derecho digital y la censura están a la orden del día en Venezuela
Durante el periodo que abarca este estudio, numerosas personas fueron detenidas arbitrariamente por expresar supuestas formas de disidencia en redes sociales.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

 

La libertad en internet se redujo significativamente en Venezuela durante el último año analizado por la organización Freedom Hause, que publicó su informe en inglés.

El escrito refleja que las elecciones presidenciales de julio de 2024 y sus consecuencias, en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor a pesar de las pruebas fehacientes de que el candidato opositor Edmundo González Urrutia obtuvo una victoria aplastante, se caracterizaron por una brutal campaña de represión contra los opositores al gobierno.

o

El régimen bloqueó sitios web de noticias independientes y plataformas de comunicación; llevó a cabo detenciones arbitrarias masivas, incluso por actividades en línea; manipuló el debate en internet mediante operaciones de influencia; e instó a los informantes a denunciar casos de disidencia a través de un mecanismo digital de quejas.

Reseña que lorganización no gubernamental (ONG) VE sin Filtro informó que más de 200 dominios fueron bloqueados entre julio de 2024 y enero de 2025, coincidiendo aproximadamente con el inicio de la campaña electoral y la controvertida investidura de Maduro.

Entre los sitios web bloqueados se encontraban aquellos creados por la oposición para publicar sus propios resultados electorales, que mostraban la victoria de González.

También se bloquearon herramientas para eludir la censura, así como plataformas de redes sociales y comunicación durante el periodo analizado.

A mayo de 2025, 61 sitios de noticias independientes, además de plataformas como X, Signal, YouTube, TikTok y Telegram, permanecían bloqueados.

Tras la fraudulenta victoria de Maduro, las autoridades lanzaron la “Operación Tun-Tun” (Operación Toc-Toc) para detener arbitrariamente en masa a presuntos disidentes. La campaña utilizó las redes sociales para difundir videos de arrestos y confesiones forzadas con el fin de disuadir a los venezolanos de participar en protestas antigubernamentales o expresarse en línea.

Cuentas de redes sociales vinculadas al alto funcionario Diosdado Cabello también expusieron públicamente la información personal de muchos críticos.

o

El régimen de Maduro continuó manipulando el contenido en línea, particularmente en el contexto de las elecciones presidenciales de julio de 2024 y sus consecuencias; la ONG Cazadores de Noticias Falsas calificó los esfuerzos de manipulación como “superiores a los de años anteriores”. Dichas operaciones incluyeron intentos de difamar y desacreditar a la oposición y el uso de comportamientos inauténticos coordinados para promover narrativas progubernamentales (B5).

En noviembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Simón Bolívar. Entre otras disposiciones, esta ley imponía multas sustanciales a los medios digitales que «promovieran» medidas coercitivas o restrictivas contra Venezuela, y permitía la revocación de sus licencias de operación.

La ambigüedad de la ley generó preocupación, ya que los sitios de noticias podían ser sancionados simplemente por publicar información sobre sanciones internacionales. En agosto de 2024, el Congreso aprobó una ley que autorizaba al gobierno a disolver las ONG si se determinaba que promovían discursos de odio o fascismo definidos de manera imprecisa, o que participaban en actividades políticas.

La mayoría de los medios de comunicación que aún operan en el país —incluidos los digitales— están clasificados como ONG.

Tras las elecciones presidenciales, el régimen de Maduro anunció una nueva función en VenApp, una aplicación estatal creada supuestamente para recibir y atender quejas sobre la gobernanza, que permitiría a los ciudadanos denunciar protestas políticas y otras expresiones de disidencia ante las autoridades.

Si bien Apple y Google retiraron la aplicación de sus tiendas, el gobierno y sus partidarios fomentaron el uso de otras plataformas digitales para informar sobre los manifestantes, y el archivo APK de VenApp para Android siguió estando disponible para su descarga.

Durante el periodo que abarca este estudio, numerosas personas fueron detenidas arbitrariamente por expresar supuestas formas de disidencia en redes sociales.

Periodistas digitales también fueron detenidos. Algunas de las personas detenidas por sus actividades en línea fueron víctimas de desaparición forzada, como Carlos Correa, director ejecutivo de la organización defensora de la libertad de expresión Espacio Público, quien estuvo desaparecido durante ocho días antes de ser liberado en enero de 2025 .

Lea el informe completo AQUÍ.

Temas relacionados:

Censura en Venezuela

Medios de comunicación

Cierre

ONG

Dictador

Régimen de Maduro

Libertad de expresión en Venezuela

Internet

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es el comienzo del fin, este noviembre y diciembre, de las tres tiranías trogloditas totalitarias de los tres piratas del Caribe": Tuto Quiroga desde el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El objetivo es crear un narcoestado en Colombia; ya lo lograron en Venezuela": Andrés Pastrana sobre red mundial del tráfico de drogas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Necesita Ecuador una nueva Constitución o que se cumpla la actual?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Venezuela es el eje del cambio en la región, cae Maduro y la bola de nieve comenzará a moverse": analista sobre otras dictaduras frente al despliegue militar de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Bahamas recomienda a sus ciudadanos alejarse de las costas de Venezuela

Armando Benedetti sobre el anunció de Petro y las agencias de información de los EE.UU. - Foto. EFE
Armando Benedetti

Armando Benedetti dice que hubo “una mala interpretación” sobre anuncio de Petro de suspender entrega de información de inteligencia a EE. UU. y asegura que la cooperación seguirá

Accidente en Perú. (Ministerio Público de Perú)
Perú

Cerca de 40 personas murieron y alrededor de 20 resultaron heridas en accidente que conmociona a Perú

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Bahamas recomienda a sus ciudadanos alejarse de las costas de Venezuela

Prostitución en Medellín (EFE)
Trata de personas

Desmantelan red de trata de mujeres y niñas indígenas en la frontera entre Colombia y Venezuela

Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Senado

Se hunde en el Senado de Estados Unidos resolución que pretendía impedir que Trump ataque Venezuela sin autorización del Congreso

Armando Benedetti sobre el anunció de Petro y las agencias de información de los EE.UU. - Foto. EFE
Armando Benedetti

Armando Benedetti dice que hubo “una mala interpretación” sobre anuncio de Petro de suspender entrega de información de inteligencia a EE. UU. y asegura que la cooperación seguirá

Fútbol Americano NFL / FOTO: EFE
Estados Unidos

Extraditan a exestrella de la NFL para afrontar cargos de intento de asesinato

Las grandes ausencias en la Tricolor para la doble fecha de noviembre - Foto: AFP
Selección Colombia

Estos son los grandes ausentes en la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA de noviembre

David Beckham

Así fue el instante en el que histórico futbolista que le marcó gol a Colombia en un Mundial recibió su título de caballero de manos del rey Carlos III

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre