NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Régimen de Maduro

"Va a traer consecuencias": analista en relación al nuevo informe de la Misión Independiente de la ONU sobre Venezuela

septiembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz se refirió al informe y aseveró que los investigadores “estaban dolidos por las cosas que están pasando en Venezuela”.

La Misión Independiente de la ONU sobre Venezuela presentó un informe en el que se documenta la política sistemática de represión del régimen de Nicolás Maduro, entre julio de 2024 y agosto de 2025.

En entrevista con La Tarde de NTN24, el periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz se refirió al informe y aseguró que “los investigadores estaban dolidos por las cosas que están pasando en Venezuela”.

o

Díaz argumentó, además, que es un informe que va a traer consecuencias que podría relacionarse con las sanciones individuales contra muchos funcionarios y también algunas sectoriales, como otros anteriores.

“Han abierto o han permitido tener contexto para abrir los procesos judiciales en la Corte Penal Internacional o el proceso que se lleva adelante en Argentina, un proceso importantísimo de jurisdicción universal”, aseguró.

Por otro lado, se refirió a las posturas que adoptan algunos países frente al régimen en Venezuela tras revelarse informes de dicha magnitud: “Cómo México le cuesta mucho apoyar a Venezuela y hoy particularmente ocurrió que Colombia hizo silencio y eso también es algo que nos llama la atención”, comentó.

o

En el tema puntual de Colombia, que tiene un alto número de presos políticos por el régimen de Venezuela, Díaz indicó que “los funcionarios de la misión diplomática de Colombia en Ginebra son personas de formación, de carrera, con alto nivel técnico, que está ahí y entiende derechos humanos, pero en este caso tuvieron que obedecer a Bogotá”.

Finalmente, indicó que se requiere ejercer presión internacional para que el sistema cambie en Venezuela: “Sí es posible que mucha más gente se sume”, dijo.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Informe

Misión

ONU

Informe ONU

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Va a traer consecuencias": analista en relación al nuevo informe de la Misión Independiente de la ONU sobre Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Maduro está angustiado, le tienen el pie en el cuello": expresidente Iván Duque sobre carta de la cabeza del régimen a Donald Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Edmundo González y María Corina Machado | Foto: AFP
Asamblea General de la ONU

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Henry Wooster/ Embarcación con droga en el Caribe - Fotos AFP
Concordia 2025

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Foto: Donald Trump (AFP) - Redes Sociales
Donald Trump

Presidente Trump publica video de las milicias en Venezuela con sarcástico mensaje: "¡Una amenaza muy seria!"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Ya no hay barcos, estamos buscando más": Trump habla sobre operativos del Comando Sur en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Senador republicano Ted Cruz
Canal de Panamá

Senador republicano Ted Cruz visita en Panamá el poderoso barco estadounidense USS Lake Erie que cruzará al Caribe en medio del despliegue militar de EE. UU.

Maduro y Petro / Foto AFP
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro le agradece al presidente Petro el despliegue de 25 mil hombres en la zona del Catatumbo en frontera de Colombia con Venezuela

Militares colombianos - Foto EFE de referencia
Ejército de Colombia

Rescatan a 27 de los 72 militares colombianos secuestrados en zona controlada por guerrilleros, informó el Ejército

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Spotify | Foto: EFE
Spotify

¿Quiere destronar a WhatsApp? Esta es la nueva función con la que Spotify piensa incursionar en el mundo de la mensajería instantánea

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
Jair Bolsonaro

Tribunal Supremo de Brasil condena al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por supuesto intento de golpe de Estado

Regresaría un viejo conocido al arco de Millonarios - Foto referencia: Canva
Liga BetPlay Dimayor

Competencia para Guillermo de Amores: regresaría un viejo conocido al arco de Millonarios

Congresistas republicanos María Elvira Salazar, Mario Diaz-Balart y Carlos Giménez
Dictadura de Maduro

Desde Estados Unidos responden a amenazas de Diosdado Cabello a María Corina Machado: "ni se te ocurra tocarla"

James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

Reconocida plataforma filtra aparente camiseta con la que Colombia jugaría el Mundial de clasificarse este jueves en partido por las Eliminatorias

Senador republicano Ted Cruz
Canal de Panamá

Senador republicano Ted Cruz visita en Panamá el poderoso barco estadounidense USS Lake Erie que cruzará al Caribe en medio del despliegue militar de EE. UU.

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda