"Va a traer consecuencias": analista en relación al nuevo informe de la Misión Independiente de la ONU sobre Venezuela

La Misión Independiente de la ONU sobre Venezuela presentó un informe en el que se documenta la política sistemática de represión del régimen de Nicolás Maduro, entre julio de 2024 y agosto de 2025.

En entrevista con La Tarde de NTN24, el periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz se refirió al informe y aseguró que “los investigadores estaban dolidos por las cosas que están pasando en Venezuela”.

Díaz argumentó, además, que es un informe que va a traer consecuencias que podría relacionarse con las sanciones individuales contra muchos funcionarios y también algunas sectoriales, como otros anteriores.

“Han abierto o han permitido tener contexto para abrir los procesos judiciales en la Corte Penal Internacional o el proceso que se lleva adelante en Argentina, un proceso importantísimo de jurisdicción universal”, aseguró.

Por otro lado, se refirió a las posturas que adoptan algunos países frente al régimen en Venezuela tras revelarse informes de dicha magnitud: “Cómo México le cuesta mucho apoyar a Venezuela y hoy particularmente ocurrió que Colombia hizo silencio y eso también es algo que nos llama la atención”, comentó.

En el tema puntual de Colombia, que tiene un alto número de presos políticos por el régimen de Venezuela, Díaz indicó que “los funcionarios de la misión diplomática de Colombia en Ginebra son personas de formación, de carrera, con alto nivel técnico, que está ahí y entiende derechos humanos, pero en este caso tuvieron que obedecer a Bogotá”.

Finalmente, indicó que se requiere ejercer presión internacional para que el sistema cambie en Venezuela: “Sí es posible que mucha más gente se sume”, dijo.